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壓力讓癌細胞長「神經」！ 醫揭靠草莓等食物設防火牆

2025/06/03 10:25

壓力讓癌細胞長「神經」！ 醫揭靠草莓等食物設防火牆

壓力荷爾蒙可誘發腫瘤神經新生，讓癌細胞變得更難對付。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕壓力不只是情緒的低潮，還可能讓癌細胞變得更狡猾、更難治療。基因醫師張家銘指出，根據2025年刊登於《Nature Cell Biology》的研究，長期心理壓力竟會使癌細胞「長神經」，加速癌症惡化，這項發現已被實驗與人體樣本所證實，顛覆以往對壓力的理解。

張家銘在臉書「基因醫師張家銘」發文解釋，當人體長期處於焦慮、過勞等高壓狀態時，交感神經系統會釋放壓力荷爾蒙「正甲腎上腺素」，這不僅影響心跳和情緒，還能深入腫瘤內部，讓癌細胞內原本負責修正錯誤RNA的酵素ALKBH5表現下降。結果，癌細胞產生大量錯誤標記的RNA，進一步透過囊泡傳遞到神經細胞，促使神經纖維向腫瘤生長，形成「腫瘤神經新生」。

這些神經不只提供癌細胞養分，還助長其擴散與存活，讓腫瘤更具侵略性。研究也顯示，腫瘤內神經密度越高，病人復發率越高、生存期越短。

令人震驚的是，在壓力條件下的動物實驗與人類胰臟癌樣本中，皆觀察到相同現象。這證明壓力不只是影響心情，更會實質促進癌症進展。

張家銘指出，研究還發現「漆黃素（fisetin）」的天然植物化合物，能阻斷癌細胞釋放的有害訊號進入神經細胞。該成分存在於草莓、蘋果皮、紅洋蔥、葡萄皮與綠茶中。它像在神經細胞外圍設一道防火牆，不讓癌細胞傳來的「壞指令」進來。實驗中，補充漆黃素的小鼠腫瘤神經密度下降，腫瘤生長減緩，壽命也延長。

張家銘提醒，抗癌不只是靠藥物治療，情緒管理也應納入癌症照護流程。他建議民眾可透過冥想、深呼吸或書寫釋放壓力，搭配攝取天然含漆黃素的食物，不僅促進身心健康，也能為身體增加一道防線。

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