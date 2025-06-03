健康網》水果早餐吃最好！ 營養師推奇異果「3高」腦力好

奇異果不僅熱量低、營養密度高，還含有超過20種營養素與豐富的膳食纖維，不但照顧腸道，也有助於穩定情緒、增強體力；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也習慣把水果當作飯後甜點？小心吃錯時間，可能讓營養效果大打折扣！營養師程涵宇近日於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文指出，吃水果的黃金時機，其實是「早上空腹的第一口」，才能真正發揮營養價值。因此早餐加上一份「高營養密度」水果，例如奇異果，富含維生素C、高膳食纖維、高營養密度，有益於營養補充。

她分享自身經驗，曾經也在晚餐後大啃水果，以為這樣很健康，直到深入研究後才發現，原來一直吃錯時間。「早上剛醒來，腸胃就像剛開機的電腦，反應靈敏、吸收力最佳，這時攝取高維生素C水果，吸收效率超高，還能幫助鐵與鈣的吸收，讓營養更完整。」

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程涵宇提醒，依據國健署《我的餐盤》建議，每天蔬果應佔餐盤的一半。然而，許多外食族早餐容易高油、高澱粉，忽略了蔬果攝取。長期下來，可能導致皮膚狀況不佳、便秘、免疫力下降，甚至影響腸道健康與學習表現，出現所謂的「營養空心」。

程涵宇說，挑選早餐水果時，不妨打開「營養師掃描模式」，挑選高維生素C＋高膳食纖維＋高營養密度的組合；示意圖。（圖取自freepik）

她建議，早餐加上一份「高營養密度」水果，就能簡單補足缺口。例如奇異果，不僅熱量低、營養密度高，還含有超過20種營養素與豐富的膳食纖維，不但照顧腸道，也有助於穩定情緒、增強體力。另，研究顯示維生素C濃度較高的兒童，在學習理解、反應速度、記憶力等方面表現更佳，而水溶性膳食纖維則能促進腸道益菌，經由「腦腸軸」影響情緒穩定。

6種營養又簡單的早餐搭配

上班趕時間組 超商來救援

●水果盒＋溏心蛋飯糰＋拿鐵。

●水果盒＋地瓜雞胸沙拉＋鮮乳。

早餐店組 外食也能吃得對

●奇異果＋蔬菜蛋餅＋無糖鮮奶茶。

●奇異果＋蘿蔔糕加蛋＋無糖豆漿。

有空能自製組 簡單營養加分

●奇異果＋全麥吐司＋蘑菇炒蛋＋優酪乳。

●奇異果＋南瓜＋雞蛋／沙拉＋黑咖啡。

程涵宇最後提醒，挑選早餐水果時，不妨打開「營養師掃描模式」，挑選高維生素C＋高膳食纖維＋高營養密度的組合，讓每一天的能量從早餐就穩穩開機。

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