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健康網》產前遺傳診斷助好孕 國健署籲6大高危險孕婦善用
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕懷孕是人生中最美好且奇妙的歷程，但在迎接新生命的同時，也伴隨著潛在風險。國民健康署近日在臉書專頁提醒，隨著國人平均生育年齡上升，加上現代環境變遷、慢性疾病與不良生活習慣影響，孕育過程中遺傳與發育異常的風險也相對提升。
為保障母嬰健康、降低胎兒異常風險，國健署持續推動產前遺傳診斷與諮詢服務，特別針對高危險孕婦提供適切協助，期望透過早期檢測與專業判斷，協助準父母做出安心選擇。
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適合人群
根據國健署公告，下列孕婦族群建議主動諮詢相關檢查與服務：
●年滿34歲以上之孕婦。
●本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病者。
●曾生育過有先天異常兒童者。
●經孕婦血清篩檢，染色體異常風險機率大於1/270者。
●經超音波檢查發現胎兒可能異常者。
●胎兒疑似患有基因性疾病者。
一旦檢查結果出現異常，醫療院所將協助轉介至全台14家醫學中心所設置的遺傳諮詢中心，由專業醫療團隊提供進一步的遺傳諮詢與後續醫療處置建議。國健署呼籲，準媽媽與家庭成員應積極瞭解相關資源，善用政府提供的產前健康照護服務，有助於提早掌握胎兒健康狀況，為迎接新生命做好萬全準備。
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