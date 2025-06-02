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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》產前遺傳診斷助好孕 國健署籲6大高危險孕婦善用

2025/06/02 20:12

國健署表示，年滿34歲以上之孕婦，建議主動諮詢相關檢查與服務；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國健署表示，年滿34歲以上之孕婦，建議主動諮詢相關檢查與服務；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕是人生中最美好且奇妙的歷程，但在迎接新生命的同時，也伴隨著潛在風險。國民健康署近日在臉書專頁提醒，隨著國人平均生育年齡上升，加上現代環境變遷、慢性疾病與不良生活習慣影響，孕育過程中遺傳與發育異常的風險也相對提升。

為保障母嬰健康、降低胎兒異常風險，國健署持續推動產前遺傳診斷與諮詢服務，特別針對高危險孕婦提供適切協助，期望透過早期檢測與專業判斷，協助準父母做出安心選擇。

國健署說，為保障母嬰健康、降低胎兒異常風險，國健署持續推動產前遺傳診斷與諮詢服務；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，為保障母嬰健康、降低胎兒異常風險，國健署持續推動產前遺傳診斷與諮詢服務；圖為情境照。（圖取自freepik）

適合人群

根據國健署公告，下列孕婦族群建議主動諮詢相關檢查與服務：

●年滿34歲以上之孕婦。

●本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病者。

●曾生育過有先天異常兒童者。

●經孕婦血清篩檢，染色體異常風險機率大於1/270者。

●經超音波檢查發現胎兒可能異常者。

●胎兒疑似患有基因性疾病者。

一旦檢查結果出現異常，醫療院所將協助轉介至全台14家醫學中心所設置的遺傳諮詢中心，由專業醫療團隊提供進一步的遺傳諮詢與後續醫療處置建議。國健署呼籲，準媽媽與家庭成員應積極瞭解相關資源，善用政府提供的產前健康照護服務，有助於提早掌握胎兒健康狀況，為迎接新生命做好萬全準備。

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