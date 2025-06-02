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健康網》壓力型失眠別硬撐！ 中醫揭4大體質對應助眠法

2025/06/02 21:45

中醫師建議，面對壓力型失眠，不妨從了解自身體質開始，搭配中醫師建議的方法，調整身心；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師建議，面對壓力型失眠，不妨從了解自身體質開始，搭配中醫師建議的方法，調整身心；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在快節奏的現代生活中，許多人因為壓力而陷入失眠困擾。翰醫堂中醫診所中醫師於臉書粉專分享針對不同體質的助眠撇步，包含肝氣鬱結型、心脾兩虛型、陰虛火旺型，以及適合所有人的通用助眠法，幫助民眾找到適合自己的放鬆方式，提升睡眠品質。

肝氣鬱結型：煩躁胸悶、情緒波動大

常見症狀包括煩躁易怒、胸悶、頻繁嘆氣。中醫師建議，這類型的人應透過運動釋放肝氣，如快走、瑜伽等溫和運動，有助舒緩情緒；搭配芳療按摩與書寫紓壓，可進一步釋放壓力；此外，透過拉伸肝經，也能促進氣血流通，緩解壓力引發的睡眠障礙。

心脾兩虛型：思慮過多、容易心悸

中醫師表示，若常感疲倦、心悸且思緒繁雜，可能屬於心脾兩虛體質。建議可透過午休或冥想讓大腦稍作休息，結合飲食調理如補氣健脾食材，以及耳穴按摩來促進身心平衡。日常中進行有節奏的活動，如太極、緩慢舞蹈等，也有助於情緒穩定與助眠。

中醫師說，肝氣鬱結型的人應透過運動釋放肝氣，如快走、瑜伽等溫和運動，有助舒緩情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師說，肝氣鬱結型的人應透過運動釋放肝氣，如快走、瑜伽等溫和運動，有助舒緩情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

陰虛火旺型：心煩多夢、手腳發熱

此類型常見夜間輾轉難眠、手腳發熱等問題。中醫師建議，避免晚上過度用腦，應選擇靜態放鬆活動，如聽輕音樂、閱讀等，並搭配安神茶飲（如百合蓮子茶）以及靜心冥想，有助於降低體內虛火、改善多夢現象。

通用助眠法：適合所有人日常調養

除了對應體質的專屬助眠方式，中醫師也分享了萬用型日常助眠法，適合所有人進行。包括深層呼吸練習、營造香氛放鬆環境及多親近大自然等，皆能有效放鬆身心，提升睡眠品質。

面對壓力型失眠，不妨從了解自身體質開始，搭配中醫師建議的生活調整方法，不僅能改善睡眠，也有助於整體健康提升。若症狀持續，建議尋求專業醫師協助，進一步調理身心。

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