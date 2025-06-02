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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動猝死男性風險高6倍！醫點名3類人風險高

2025/06/02 21:18

醫師表示，愛運動的男性民眾，如果曾有胸悶、心悸、暈眩要留意，最好定期安排心臟檢查，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，愛運動的男性民眾，如果曾有胸悶、心悸、暈眩要留意，最好定期安排心臟檢查，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動猝死事件時有所聞，經常發生在看起來健康的人身上，造成家庭遺憾。聯新國際醫院運動醫學科醫師王凱平指出，患者多半為運動愛好者或是選手，在運動時或運動後，未發現心律不整，突然倒下、失去心跳，尤其男性運動員的風險是女性的6倍。因此，他提醒3類人具有風險，最好定期安排心臟檢查，守護健康。

王凱平在臉書專頁「王凱平醫師（童話醫師）- 運動醫學、兒童醫學教育」上表示，研究統計，男性運動員發生心因性運動猝死的機率遠高於女性，報告的男女比例從2:1到10:1甚至12:1不等。近期比較大型的統合分析顯示，男性發生率約為女性的6倍，值得留意。

王凱平又說，在青壯年族群中，雖然心因性運動猝死不常見，然而一發生就造成無法挽回的憾事。它經常發生在看起來健康的人的身上，從案例中分析，常可發現患者本身是運動愛好者，甚至是選手，卻在運動時或運動後，沒有發現自身有心律不整、心肌病變，或是其他可能的心臟問題，突然倒下、失去心跳。

王凱平警告，以下3類人別忽視，最好提高警覺：

1曾有胸悶、心悸、暈眩，卻以為只是太累。

2有家族病史，卻沒做過心臟檢查。

3長期進行高強度訓練，卻忽略身體的小警訊。

愛運動男性的自我保護之道

王凱平建議，經常運動的男性，可以這樣做：

● 安排定期心臟健康檢查（如心電圖、心臟超音波）

● 留意自身的運動後反應，尤其是呼吸困難、胸痛或頭暈

● 認識並學習自動體外心臟電擊器（AED）與心肺復甦術（CPR），在意外發生時爭取黃金搶救時間

每一個人在家庭裡都是重要的成員，為了降低運動猝死的意外事故，王凱平提醒每一位平常愛運動的民眾，特別是男性民眾，可以多留心自己身體的聲音，特別是心臟的節奏，它值得被好好傾聽。

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