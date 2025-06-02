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健康網》南瓜防便秘護心又增免疫！ 學者公開5大好處
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕南瓜是種營養豐富的蔬菜，營養學者洪泰雄在臉書指出，南瓜所含之營養素有助於防便秘、增加飽足感、提高免疫力，並減少降低慢性疾病、保護心臟健康。不只如此，南瓜熱量低，也很適合作為減肥者的選擇。不過，他提醒，南瓜可能與某些人存在過敏或不耐受性，若有特定的飲食限制、過敏或其他健康問題，建議諮詢專業，再行食用。
南瓜5好處 低熱量減重者好選擇
洪泰雄分享，南瓜富含營養，可製作各種美食，如湯、糕點、燉菜等。無論是煮、蒸、烤還是炒，都可以保留營養價值。下為南瓜營養好處：
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1.纖維：南瓜富含膳食纖維，有助於促進腸道健康和消化系統正常運作，因此有助於預防便秘，並促進飽腹感。
2.維生素：南瓜是維生素A和C的良好來源，前者對視力和皮膚健康至關重要，後者營養素則有助於提高免疫力和促進組織修復。
3.抗氧化劑：南瓜富含抗氧化劑，如β-胡蘿蔔素和其他類胡蘿蔔素等，這些化合物有助於對抗自由基，減少細胞損傷，可能降低慢性疾病風險。
4.礦物質：南瓜含有鉀、鎂和鈣等重要礦物質，有助於維持身體正常的生理功能，包括神經系統和心臟功能。
5.低熱量：南瓜是一種低熱量的食物，適合作為減肥或控制體重的選擇。
洪泰雄提醒，南瓜可能與某些人存在過敏或不耐受性，特別是對於花粉過敏的人，若有特定的飲食限制、過敏或其他健康問題，建議諮詢營養師或專業醫療人員的建議，以確定最適合的飲食安排。
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