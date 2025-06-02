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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

電波除皺、音波拉提藏風險 衛生局：7類人不適合

2025/06/02 14:05

愛美進行電波除皺及超音波拉提，小心風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

愛美進行電波除皺及超音波拉提，小心風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾會透過醫美療程，維持青春美麗。不過，苗栗縣政府衛生局提醒，網路充斥許多宣稱拉提、緊緻肌膚或去除皺紋等療程的醫美廣告，但電波除皺及超音波拉提有其風險，且並非所有人適合，呼籲民眾注意。

苗縣府衛生局指出，包括兒童或孕婦、裝有植入式心律調節器或心臟去顫器，以及治療區域有開放性傷口、感染或嚴重皮膚病等情形，都不建議接受電波除皺或超音波拉提治療。

另外，治療後可能產生紅腫、緊繃、刺痛、灼熱、短暫腫脹或瘀青及暫時性神經反應等現象，民眾更應該小心，依照醫囑護理治療部位，例如加強保濕及防曬、避免接觸高溫或過度搓揉治療部位，一旦發生併發症，應及時回診，尋求專業協助。

苗縣府衛生局也提醒，民眾首先應選擇合格醫療院所；再者，應與具執業登記合格醫師討論，並確實告知病史，由專業醫師依個人健康狀況，審慎評估最合適的治療方案及醫療器材；不只如此，在施作療程前，應確認所使用醫療器材經食藥署核准

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