她飽受關節炎折磨 「機器手臂關節置換」擺脫拐杖獲新生

新樓醫院副院長陳維利（左2）偕骨科醫師巫承翰（左1）、主任楊睿明（右2）與醫師林澄蔚（右1）一起說明機器手臂置換人工關節手術。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名73歲的黃姓婦人，年輕時1次意外骨折後，飽受膝關節炎折磨，多年來膝關節疼痛與功能障礙，壓力漸增。在長期尋求治療無效後，只能依賴止痛藥，生活品質嚴重下降，且膝關節已出現近30度的內翻變形，傳統手術挑戰不小。她得知新樓醫院引進機器手臂人工關節置換術，即接受自費治療，術後2週就能甩掉拐杖走路！

新樓醫院骨科醫師林澄蔚提及，近年來隨著醫療科技進步，機器手臂人工關節置換系統的出現，為像黃婦這樣的病人帶來新希望。美國於2019年推動這項技術，目的在提高人工關節手術的準確度，降低術後的不適應性。

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新樓醫院骨科主任楊睿明表示，傳統人工關節置換手術方法常面臨術中高達20%的失誤率；而機器手臂能以極高的精確度切割骨骼，最大程度減少周圍肌肉及組織的損傷，不僅降低手術後的疼痛感，恢復時間也顯著縮短。

該院骨科醫師巫承翰說，黃婦得知該院於今年初引進機器手臂系統，即表明願意接受此手術治療。在經過精確的術前評估後，接受關節置換手術，術後第2天就能下床行走，僅經過一段短暫的復健，就能在2週內不需要拐杖輔助、可以自如行走，這讓黃婦和家人都感到驚喜與感激。

新樓醫院副院長陳維利指出，台南地區第1家引進的機器手臂人工關節置換手術，對患者經濟負擔有所改善，因為健保目前已開始對患者提供部分給付，讓更多病人能夠受惠。這不僅象徵科技對於醫療進步的影響，也讓人看見未來關節置換手術的好前景。

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