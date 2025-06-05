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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豆漿6功效一次看！ 專家提醒「3族群」應避免

2025/06/05 06:31

專家指出，豆漿富含優質蛋白、大豆異黃酮等成分，具有提供胺基酸、幫助更年期婦女保養、促進腸道健康等6大功效；示意圖。（圖取自freepik）

專家指出，豆漿富含優質蛋白、大豆異黃酮等成分，具有提供胺基酸、幫助更年期婦女保養、促進腸道健康等6大功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常想方便補充蛋白質，除了喝牛奶，豆漿也是大家喜愛的選擇之一。營養學者洪泰雄表示，喝豆漿好處多，包括：植物蛋白幫助身體修復與建構組織；大豆異黃酮保護骨骼健康；有益心血管等6大功效。然而，他也提醒不是人人適合，除基因過敏者、大豆過敏體質者應避免飲用外，特別是甲狀腺功能異常者，建議應依醫囑適量攝取。

富含纖維、寡糖 有助益生菌生長

洪泰雄於臉書專頁發文指出，豆漿除富含優質蛋白、大豆異黃酮，可提供胺基酸、有助更年期婦女保養外，對於想控制體重者，也可提供低飽和脂肪與膽固醇。此外，還有促進腸道健康等作用，並綜整以下6大功效：

優質植物性蛋白：提供完整胺基酸組合，幫助修復與建構身體組織。

富含大豆異黃酮：有助女性更年期保養、骨骼健康、心血管保護。

專家表示，豆漿富含大豆異黃酮，飲用有助女性更年期保養、骨骼健康、心血管保護；情境照。（圖取自freepik）

專家表示，豆漿富含大豆異黃酮，飲用有助女性更年期保養、骨骼健康、心血管保護；情境照。（圖取自freepik）

有益心血管：可幫助調節血脂、降低壞膽固醇 （LDL）。

低飽和脂肪與膽固醇：適合想控制體重、有代謝症候群的族群日常飲用。

促進腸道健康：含有可溶性纖維、寡糖，有助益生菌生長，改善腸道環境。

含鈣質與維生素：尤其是強化型豆漿，特別有助骨骼健康。

甲狀腺功能異常等3族群應避免

洪泰雄提醒，飲用時，建議選擇無糖或低糖豆漿較好。另，部分人較不適合飲用豆漿，包括：有基因過敏問題者、大豆過敏體質者，以及有些甲狀腺功能異常者，建議依醫囑適量攝取。

除了喝豆漿好處多，洪泰雄也曾於臉書發文分享，食用豆漿優格2週，可緩解便秘症狀、降血脂，也是更健康的選擇。原因如下：

1. 保留大豆營養，提升腸道健康：豆漿優格富含大豆異黃酮、膳食纖維及優質蛋白質，搭配益生菌能促進腸道菌叢平衡，有助於改善便秘、提升腸道免疫力。

2. 益生菌發酵，更易吸收：豆漿經過發酵轉變成優格，乳酸菌分解部分大豆抗營養因子，促使營養素更易吸收，同時維持豆漿的低脂特性，有利於降血脂。

3. 改善便秘與血脂效果顯著：每天食用100-150克豆漿優格，持續2週即可明顯改善便秘問題，並且有效降低LDL壞膽固醇，有助維護心血管健康。

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