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腳拇指外翻擠壓第二腳趾變形 微創手術解決紅腫疼痛
〔記者廖雪茹／新竹報導〕68歲婦人長期左腳拇指外翻，最近外翻變形越來越嚴重，第二個腳趾也漸漸被大腳趾擠壓變形而翹起來，腳底出現厚厚的繭，腳底大拇指關節和第二腳趾關節明顯腫痛；就醫後，經骨科醫師診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾及蹠痛，並執行微創拇指外翻截骨矯正搭配第二腳趾的骨矯正手術，手術約半小時，患者立刻能夠下床活動，隔天出院，1個月後恢復行走，解決了長久的生活困擾。
中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是民眾腳趾很常見的變形，通常是蹠骨關節不穩定所引起的，常見的原因是拇指外翻擠壓、穿著高跟鞋、較長的腳趾、發炎性的疾病、神經上的問題以及基因因素等。外觀特徵是腳趾無法完全伸直，甚至有跨到其他趾頭上的現象，如果沒接受適當的治療，形變會越來越嚴重，甚至造成蹠骨關節脫臼。因為趾頭關節彎曲的關係，造成關節的上方長出厚繭，並出現疼痛現象，不但會影響穿著鞋子，也可能造成行走上的困難。
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楊子正指出，拇指外翻合併第二腳趾變形，除了將第二腳趾矯正，也需要矯正變形的拇指外翻，以防彼此的相互影響。目前小腳趾校正方式，還是以蹠骨縮短的技術，搭配軟組織的重建手術為主。蹠骨縮短的方式必須要依照病患變形的嚴重程度而定，越是嚴重的變形，需要的縮短距離就越大。另外，軟組織的重建包含韌帶重建、肌腱轉位等手術方式。必須依照病患的實際狀況，而做出手術計畫的調整。患者手術後當天可下床行走，不需要石膏保護，手術後也可以進行關節復健，加快康復過程。
楊子正強調，因為小腳趾變形或不穩定，造成的前足腳底厚繭及疼痛是很常見的表現，但部分患者會誤以為是雞眼或是一般長繭的情況，而用指甲剪或剪刀去修剪，剪完以後，發現厚繭依然會長出來，症狀也不會改善。此行為容易增加感染的機會。
另外，也不建議在這個部位注射類固醇之類的止痛藥物，不但效果不好，還容易造成韌帶不穩定惡化。提醒患者，如果有發現類似的症狀，不要自行做處理，還是建議盡早諮詢專業的足踝醫師做診察和治療。
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