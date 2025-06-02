腳拇指外翻擠壓第二腳趾變形 微創手術解決紅腫疼痛

骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是民眾腳趾很常見的變形，通常是蹠骨關節不穩定所引起的。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕68歲婦人長期左腳拇指外翻，最近外翻變形越來越嚴重，第二個腳趾也漸漸被大腳趾擠壓變形而翹起來，腳底出現厚厚的繭，腳底大拇指關節和第二腳趾關節明顯腫痛；就醫後，經骨科醫師診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾及蹠痛，並執行微創拇指外翻截骨矯正搭配第二腳趾的骨矯正手術，手術約半小時，患者立刻能夠下床活動，隔天出院，1個月後恢復行走，解決了長久的生活困擾。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是民眾腳趾很常見的變形，通常是蹠骨關節不穩定所引起的，常見的原因是拇指外翻擠壓、穿著高跟鞋、較長的腳趾、發炎性的疾病、神經上的問題以及基因因素等。外觀特徵是腳趾無法完全伸直，甚至有跨到其他趾頭上的現象，如果沒接受適當的治療，形變會越來越嚴重，甚至造成蹠骨關節脫臼。因為趾頭關節彎曲的關係，造成關節的上方長出厚繭，並出現疼痛現象，不但會影響穿著鞋子，也可能造成行走上的困難。

請繼續往下閱讀...

骨科醫師楊子正執行微創拇指外翻截骨矯正搭配第二腳趾的骨矯正手術，解決患者長期紅腫痛疼的困擾。（中醫大新竹附醫提供）

楊子正指出，拇指外翻合併第二腳趾變形，除了將第二腳趾矯正，也需要矯正變形的拇指外翻，以防彼此的相互影響。目前小腳趾校正方式，還是以蹠骨縮短的技術，搭配軟組織的重建手術為主。蹠骨縮短的方式必須要依照病患變形的嚴重程度而定，越是嚴重的變形，需要的縮短距離就越大。另外，軟組織的重建包含韌帶重建、肌腱轉位等手術方式。必須依照病患的實際狀況，而做出手術計畫的調整。患者手術後當天可下床行走，不需要石膏保護，手術後也可以進行關節復健，加快康復過程。

楊子正強調，因為小腳趾變形或不穩定，造成的前足腳底厚繭及疼痛是很常見的表現，但部分患者會誤以為是雞眼或是一般長繭的情況，而用指甲剪或剪刀去修剪，剪完以後，發現厚繭依然會長出來，症狀也不會改善。此行為容易增加感染的機會。

另外，也不建議在這個部位注射類固醇之類的止痛藥物，不但效果不好，還容易造成韌帶不穩定惡化。提醒患者，如果有發現類似的症狀，不要自行做處理，還是建議盡早諮詢專業的足踝醫師做診察和治療。

患者的腳拇指外翻擠壓，造成第二腳趾也變形。（中醫大新竹附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法