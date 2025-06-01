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腦內「控食」神經元找到了！未來減肥或可無副作用享「瘦」

2025/06/01 10:28

科學家發現大腦「瘦身開關」，未來減肥有望擺脫副作用；大腦示意圖。（法新社資料照）

科學家發現大腦「瘦身開關」，未來減肥有望擺脫副作用；大腦示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典研究團隊在小鼠大腦中發現一群特定神經細胞，能驅動減肥藥司美格魯肽（semaglutide）產生抑食與減重效果，卻不涉及噁心或肌肉流失等副作用，為開發更安全的新一代減肥藥開啟新方向。

這項研究由哥德堡大學薩爾格倫斯卡學院進行，成果近期刊登於《細胞代謝》（Cell Metabolism）。研究人員針對司美格魯肽在中樞神經系統中的作用機制進行分析，發現藥效與副作用牽涉到不同的神經迴路。

團隊鎖定腦幹「迷走神經背核複合體」（dorsal vagal complex），觀察到當藥物刺激其中一群特定神經元時，小鼠出現與注射藥物相同的食慾降低與體重下降反應。若移除這些神經細胞，藥效顯著減弱，但噁心與肌肉流失等反應依然存在，顯示此群細胞並非副作用的根源。

「我們發現，這些細胞是藥物產生療效的關鍵，但不參與副作用的產生，」第一作者、博士生泰克西多-德洛菲（Júlia Teixidor-Deulofeu）指出。她強調，未來若能針對這群細胞進行設計，有望大幅改善藥物耐受性。

計畫主持人路德（Linda Engström Ruud）表示，這項發現提供了明確的神經標的，也有助釐清GLP-1類藥物如何透過大腦調節食慾與能量平衡。隨著這類藥物用途日增，包括治療物質成癮與神經退化性疾病，了解其腦部作用路徑已是當務之急。

目前研究仍處於小鼠階段，下一步將探究人腦中是否有相應神經細胞，並釐清其在各類副作用中的角色。專家普遍看好此發現，認為這項突破有望催生出能精準抑制食慾、降低副作用的新一代減重療法。

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