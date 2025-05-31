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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》輸入食品需把關！ 食藥署籲業者落實3步驟

2025/05/31 21:06

食藥署呼籲，不論是準備踏入輸入食品業務或已有輸入食品實績的人，都負有把關責任，透過3步驟從源頭做起，保障輸入食品之品質、衛生與安全；圖為示意圖。（資料照）

食藥署呼籲，不論是準備踏入輸入食品業務或已有輸入食品實績的人，都負有把關責任，透過3步驟從源頭做起，保障輸入食品之品質、衛生與安全；圖為示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球貿易的發展，促進了各國食品之間的輸銷與流通，不論是準備踏入輸入食品業務或已有輸入食品實績的人，都負有把關責任，透過3步驟從源頭做起，保障輸入食品之品質、衛生與安全。

步驟1：看不合格食品資訊，聰明輸入不踩雷

在選擇要輸入的食品前，先來看看食藥署的「消費者紅綠燈-國際食品」及「邊境檢驗不符合食品資訊查詢」專區，當中分別公布國際食品警訊監測資訊及輸臺食品不合格案件，可掌握各類食品發生不合格原因，要求供應商加強注意符合食品安全衛生管理法（下稱食安法）之相關規範。若不確定其風險，就應避免輸入相關產品，以免重蹈覆轍。

步驟2：依法申請輸入查驗，查驗通過再販售

從食藥署的「食品法規查詢」，可查到有關食安法訂定之食品衛生標準與規範、產品標示等要求。輸入食品前，應了解產品應符合之食安法及相關法規，並確保產品符合我國規定；另透過食藥署「邊境查驗專區」，可事先確認輸入食品時應檢附之證明文件種類，業者並依食安法第30條，於食品輸入時向食藥署申請輸入查驗，切記只有經過查驗符合規定的產品才能進到國內市場喔！

步驟3：持續精進自主管理，食用安全好把關

透過輸入、製造、販售等各階段之業者採取的自主管理措施，可提升消費者食用安全。而對於輸入食品業者，應完成食品業者登錄、建立產品追溯追蹤、執行食安監測與檢驗，及投保產品責任保險等食安法明定之要求，業者可報名衛生機關開辦的課程，或善用食藥署「食品輸入業者自主管理專區」資源，精進並強健自身對食品之衛生安全管理，共同為食品安全把關。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1028期

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