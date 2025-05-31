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醫療自主意識抬頭！台北市預立醫療決定推廣 備受挑戰

2025/05/31 17:03

2024年全國簽署預立醫療決定有2萬5816人，其中台北市就占了約3分之1、8468人。（資料照）

2024年全國簽署預立醫療決定有2萬5816人，其中台北市就占了約3分之1、8468人。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕近年來民眾的醫療自主意識提高，去（2024）年台北市有8468人簽署預立醫療決定書，表達未來「符合特定臨床條件」的情況時，希不希望接受維持生命治療或插鼻胃管的想法。不過，與每年新增超過2萬老年人口相比，簽署情形仍有很大進步空間。議員建議增加補助、擴大服務量。台北市衛生局坦言，預算有限加上醫護及社工不足是挑戰，會研議擴大補助對象。

Netflix影集《忘了我記得》劇情談及長照議題，引起各界關注。台北市議員鍾沛君指出，去年全國簽署預立醫療決定有2萬5816人，其中台北市就占了約3分之1、8468人，而單北市聯醫就達到4044人，台北市作為6都高齡人口比例最高的超高齡社會城市，65歲以上老年人口每年增加2萬人，簽署預立醫囑人數遠遠落後。

滿18歲以上的民眾均可簽署預立醫療決定書，簽署前須至醫療院所預約進行預立醫療照護諮商，費用約落在2000至3000元上下，北市聯醫費用為2250元，若是同時段場次第2位以上每位加收800元；另北市提供65歲以上長者800元補助，中低收入戶、身心障礙、重大傷病者則提供全額補助。

目前台北市共有23家預立醫療照護諮商機構，包含17家醫院及6家診所。台北市立聯合醫院總院長王智弘說明，目前仍以60歲以上民眾簽署比例較高，適用臨床條件包括癌末、重度失智、不可逆轉之昏迷或經公告之疾病等。

鍾沛君認為，不應該由聯醫一家獨挑大樑，應設法讓台北市其他醫療機構有能力、意願提供預立醫療諮詢服務，才能讓病患自主政策推進速度有機會跟上人口結構改變的速度，減緩醫療長照系統的負荷。

鍾沛君建議推出屬於台北市民的擴大補助方案，請市府評估降低意願人的自負負擔額、提高參與諮商的專業人員津貼，並擴充提供服務的公私立醫療院所家數。市長蔣萬安允諾一個月內提供政策方向報告。

台北市衛生局長黃建華坦言，以目前有限預算及醫護、社工不足的狀況下，要增加服務量確實是挑戰，市府積極推動預立醫療照護諮商，一方面輔導預立醫療照護諮商機構、培訓專業團隊、增加可近性；另一方面持續減輕民眾負擔，朝擴大補助對象的方向進行。

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