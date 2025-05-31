自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》劈腿與出軌有何不同？ 心理師解析原因與3修復關鍵

2025/05/31 20:04

余佳容指出，劈腿是在感情尚未結束時就展開新戀情，出軌則是在承諾穩定關係後背著對方尋求刺激。無論是哪種情況，背後都可能藏著情感需求的匱乏、自我價值的不安或對關係的失望；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

余佳容指出，劈腿是在感情尚未結束時就展開新戀情，出軌則是在承諾穩定關係後背著對方尋求刺激。無論是哪種情況，背後都可能藏著情感需求的匱乏、自我價值的不安或對關係的失望；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在親密關係中，最令人難以承受的背叛莫過於劈腿與出軌，但兩者其實有所不同。台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，劈腿是在感情尚未結束時就展開新戀情，出軌則是在承諾穩定關係後背著對方尋求刺激。無論是哪種情況，背後都可能藏著情感需求的匱乏、自我價值的不安或對關係的失望。而面對以上情形，她建議坦誠溝通、界線重設、尋求協助。

劈腿 出軌差別

余佳容在「醫師聯盟 健康筆記」中指出，劈腿就像同時看兩部劇，總想「魚與熊掌都要兼得」。這通常是感情未明確結束卻展開新戀情；出軌則更像劇情大反轉，在承諾穩定關係後，卻偷偷尋求刺激。簡單來說，劈腿偏向情感不專一，而出軌則是對承諾的背叛。

為什麼會出現劈腿或出軌

情感需求未被滿足：有時候只是想要更多的關注。

尋求新鮮感：日常太平淡，想要刺激來打破無聊。

自信心不足：透過外遇來證明自己的魅力。

出軌後該原諒還是放下 

余佳容表示，出軌並不一定是結束，但信任重建是修復關係的關鍵，她也提出3個修復方法。

坦誠溝通：了解問題的根源。

界線重設：重新定義彼此在關係中的期待。

尋求協助：情感修復需要時間，心理諮商能提供幫助！

余佳容補充，面對劈腿或出軌，最重要的是找到適合自己的選擇！有時候，放下比原諒更需要勇氣！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中