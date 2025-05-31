健康網》劈腿與出軌有何不同？ 心理師解析原因與3修復關鍵

余佳容指出，劈腿是在感情尚未結束時就展開新戀情，出軌則是在承諾穩定關係後背著對方尋求刺激。無論是哪種情況，背後都可能藏著情感需求的匱乏、自我價值的不安或對關係的失望；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在親密關係中，最令人難以承受的背叛莫過於劈腿與出軌，但兩者其實有所不同。台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，劈腿是在感情尚未結束時就展開新戀情，出軌則是在承諾穩定關係後背著對方尋求刺激。無論是哪種情況，背後都可能藏著情感需求的匱乏、自我價值的不安或對關係的失望。而面對以上情形，她建議坦誠溝通、界線重設、尋求協助。

劈腿 出軌差別

余佳容在「醫師聯盟 健康筆記」中指出，劈腿就像同時看兩部劇，總想「魚與熊掌都要兼得」。這通常是感情未明確結束卻展開新戀情；出軌則更像劇情大反轉，在承諾穩定關係後，卻偷偷尋求刺激。簡單來說，劈腿偏向情感不專一，而出軌則是對承諾的背叛。

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為什麼會出現劈腿或出軌

●情感需求未被滿足：有時候只是想要更多的關注。

●尋求新鮮感：日常太平淡，想要刺激來打破無聊。

●自信心不足：透過外遇來證明自己的魅力。

出軌後該原諒還是放下

余佳容表示，出軌並不一定是結束，但信任重建是修復關係的關鍵，她也提出3個修復方法。

●坦誠溝通：了解問題的根源。

●界線重設：重新定義彼此在關係中的期待。

●尋求協助：情感修復需要時間，心理諮商能提供幫助！

余佳容補充，面對劈腿或出軌，最重要的是找到適合自己的選擇！有時候，放下比原諒更需要勇氣！

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