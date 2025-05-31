健康網》4旬男享粽致攝護腺炎 醫：高鹽高油影響泌尿系統

4旬男子連日食用多顆傳統粽子，節日過後，開始出現頻尿、尿急、尿道灼熱感與疼痛、尿道口輕微分泌物、會陰部與下腹部隱痛，檢查後診斷為攝護腺炎合併尿道炎。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕油亮亮五花肉和飽滿鹹蛋黃的傳統粽子令人一顆接一顆，但懿安泌尿科診所院長呂謹亨提醒，高油高鹽飲食容易導致攝護腺炎、攝護腺肥大、腎結石、尿路結石，並分享：某年，42歲林先生連續數天享用了多顆粽子，節日過後，開始出現頻尿、尿急、尿道灼熱感與疼痛、尿道口輕微分泌物、會陰部與下腹部隱痛，檢查後診斷為攝護腺炎合併尿道炎。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，林先生原本就有慢性攝護腺發炎，加上夏天悶熱流汗多，最近又水喝的少，高鹽高油的粽子吃多了，又在返鄉過節的車陣中塞車憋尿，才在節日過後，發生感染發炎的問題。經過口服抗生素、消炎藥物治療後，症狀明顯改善，排尿順暢，分泌物消失。

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高鹽高油飲食影響泌尿系統

呂謹亨說，端午節期間，粽子常含有高油脂與高鹽分的食材，如五花肉、鹹蛋黃等。過度攝取這類食物，可能導致以下泌尿科疾病：

●攝護腺炎：高油脂與刺激性食物可能引發攝護腺發炎，出現頻尿、尿急、尿道灼熱感、等症狀。

●攝護腺肥大：西化的高鹽高油飲食，容易在中年之後，更容易造成攝護腺肥大。包含頻尿、急尿、夜尿、滴尿、小便無力等症狀。

●腎結石、尿路結石：高鹽飲食會增加尿鈣排泄，促進結石形成。高普林食物（如干貝、花枝）會提高尿酸濃度，增加痛風與尿酸結石的風險。

健康享受節日美食

●控制粽子攝取量：建議每餐食用不超過一顆粽子，並細嚼慢嚥，避免消化不良。

●選擇健康餡料：以低脂蛋白質（如瘦肉、雞肉）取代高脂的五花肉，減少高普林食物的攝取。

●搭配高纖蔬果：食用粽子時，搭配蔬菜和富含酵素的水果（如鳳梨、奇異果），有助於消化並減少腸胃負擔。

●增加水分攝取：多喝水有助於稀釋尿液，減少結石形成的風險。

●避免辛辣與高油食物：特別是對於已有泌尿系統疾病的患者，應避免食用辛辣和高油脂的食物，以減少症狀惡化的可能。

呂謹亨提醒，如有出現夜尿、小便無力、尿不乾淨、頻尿、尿急、尿道灼熱感、腰痠腰痛、甚至血尿等症狀，建議及早就醫，接受專業診斷與治療，以避免病情惡化。

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