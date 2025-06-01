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健康網》迷迭香5大抗氧化成分！ 清除自由基、保護神經系統
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕迷迭香為何被譽為抗氧化好物？營養學者洪泰雄近日在臉書分享指出，迷迭香（Rosemary）富含多種強效抗氧化成分，包括迷迭香酸、熊果酸、咖啡酸、迷迭香酚與羥基迷迭香酚，對於清除自由基、減少細胞氧化傷害及保護神經系統皆有助益。
洪泰雄說明，迷迭香酸具有清除自由基的作用，能減少細胞氧化損傷；熊果酸具抗發炎與抗癌功能，並有助保護神經系統；咖啡酸則可抵禦氧化壓力對細胞造成的傷害。而迷迭香酚與羥基迷迭香酚則在對抗脂質氧化上效果卓越，有助保護細胞膜與血管內皮，延緩老化進程。
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抗氧化≠回春 健康生活是關鍵
對於「抗氧化是否可以逆轉年齡」的疑問，洪泰雄強調，抗氧化食物可減少氧化壓力、保護細胞與DNA、降低體內發炎反應，讓身體衰老速度變慢。但已經損壞或老化的細胞，無法單靠抗氧化食物完全回春。他提醒，抗氧化雖非靈丹妙藥，但若能搭配規律運動、良好作息與低醣低發炎的飲食方式，將能進一步提升健康效益。
常見6類抗氧化食物
除了迷迭香，洪泰雄也推薦多種日常生活中常見的抗氧化食物：
●香草類：迷迭香、百里香、奧勒岡葉，富含多酚與萜類。
●蔬果類：藍莓、草莓、葡萄、奇異果、番茄、胡蘿蔔、南瓜，富含花青素、茄紅素與胡蘿蔔素。
●堅果與種子：杏仁、核桃、奇亞籽、亞麻籽，含有豐富的維生素E與多酚。
●全穀類：燕麥、糙米、紅藜，富含β-葡聚醣與多酚。
●飲品類：綠茶、紅茶、咖啡、可可，含有茶多酚、咖啡酸與黃烷醇。
●植物油：苦茶油與橄欖油，富含多酚與角鯊烯。
洪泰雄總結表示，抗氧化食物每日適量且多樣化攝取，有助於減緩老化速度、維持健康狀態，但仍須搭配整體健康的生活型態，才能發揮最大效益。
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