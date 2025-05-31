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健康網》端午不只吃粽子！農糧署推「五子」清單：象徵吉祥長壽

2025/05/31 11:53

端午除了粽子，還有「五子」必吃清單。（資料照）

端午除了粽子，還有「五子」必吃清單。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您聽說過食五子嗎？端午除了粽子，還有「五子」必吃清單！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，除了大家熟悉的粽子，還有四樣當令好滋味，茄子、豆子（豇豆）、李子、桃子，加上粽子，為「五子」，象徵健康、長壽又吉祥！

粽子：南粽北粽、客家粄粽或原民阿粨，各有風味，香氣四溢，沒有它不算過節！

茄子：深色蔬菜營養豐富，低熱量、高顏值，清爽口感超開胃。

豇豆：夏日常見蔬菜，脆口滿滿纖維，陪你長壽。

桃子：水嫩多汁，香甜誘人，幫你消暑又促進腸胃蠕動。

李子：酸甜交織，無論鮮吃或蜜餞都好吃，開胃又解膩。

農糧署提到，吃粽配「四子」，不僅美味，更蘊含滿滿的祝福寓意。（圖取自農業部臉書）

農糧署提到，吃粽配「四子」，不僅美味，更蘊含滿滿的祝福寓意。（圖取自農業部臉書）

農糧署提到，吃粽配「四子」，不僅美味，更蘊含滿滿的祝福寓意。選用當季最新鮮的食材，風味自然最對味；再加上清爽解膩的搭配，能讓口感更輕盈、不覺負擔。此外，端午節搭配豐富蔬果一起享用，不只能增添營養，也能讓節日餐桌更健康。

農糧署提醒，粽子再香也別太貪心，記得「三少一多」，少油、少鹽、沾醬、多蔬果。今年端午，就來場「五子大集合」吧！

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