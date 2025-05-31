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連假防疫不鬆懈！買快篩3步驟輕鬆查 衛福部：產能穩定免擔心
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕國內新冠（COVID-19）疫情近期再度升溫，適逢端午連假，衛福部也釋出購買快篩三步驟輕鬆查詢辦法，呼籲民眾外出時務必勤洗手、戴口罩，端午防疫不鬆懈。
衛福部今日在臉書PO文詳解購買快篩三步驟，讓民眾輕鬆查詢
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第一、到食藥署官網。
第二、點選「家用新型冠狀病毒快篩試劑供應資訊專區」
第三、可用以下兩種方式查詢：
1.行政區查詢（可到「新冠防疫專區」找鄰近藥局與醫療院所）
2.查詢通路藥局（如丁丁藥局、康是美、大樹、7-11 等）
另外也可以直接掃圖中QRCode，即時掌握最新通路資訊。
衛福部表示，快篩產能穩定。已請藥局、具醫療器材販賣許可執照的超商、藥粧等通路加強鋪貨，方便民眾購買快篩試劑。民眾不必擔心。
最後衛福部也呼籲，拜託大家，外出隨時保持「勤洗手、口罩戴好」一起平安防疫！
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