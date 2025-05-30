健康網》3招吃粽不增重 醫：每日最多1到2顆

醫師提醒，吃粽不發胖記得：選對種類、搭配蔬菜與蛋白質、避免「粽」慾過度。（資料照）



羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管北部粽、南部粽，或冷凍庫裡面的粽，總得來顆粽子應景吃幾顆，但又怕吃粽變重，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享3個吃粽營養均衡又不會發胖的小技巧：選對種類、搭配蔬菜與蛋白質、避免「粽」慾過度。

選對粽子種類

蔡明劼表示，北部粽的做法是炒過再蒸（3D油飯），整體來說，比較油、熱量高；南部粽是採用生米水煮，油脂較少。更講究健康的話，可以考慮吃五穀粽，含有較多膳食纖維，升糖指數也比較低。但無論如何，粽子本身都含有大量的澱粉和配料，且糯米的升糖指數較高，有控糖或減重需求的朋友，都必須酌量食用。

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搭配蔬菜與蛋白質

蔡明劼指出，單吃粽子容易澱粉過量、膳食纖維不足。粽子裡面的肥肉、蛋黃、花生等配料，雖然有蛋白質，但是油脂又偏高，不利於減肥。既然不能改變粽子，可以搭配一盤燙青菜、一盤海帶、一盤豆干、或一杯豆漿等，增加膳食纖維與蛋白質攝取量，也增加飽足感。以雪粽子只要吃半顆就跑了，不必吃到2-3顆。

避免「粽」慾過度

蔡明劼建議，每日最多吃1-2個粽子，避免連吃多天（粽慾過度）。若當餐有吃粽子，飯、麵、麵包等澱粉應減量或取消。如果是自己包粽子，不妨嘗試「減脂版粽子」，如使用五穀米+雞胸肉+菇類，避免肥肉與鹹蛋黃，減少脂肪與膽固醇攝取，吃起來更健康。

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