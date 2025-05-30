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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》划龍舟別只靠熱血！ 醫授4招避免運動傷害

2025/05/30 15:15

陳鈺泓分享，4招划龍舟不受傷技巧，其中包含腰椎挺直不駝背、保護手腕減少摩擦、核心訓練提升穩定度、拉筋收操；情境照。（資料照）

陳鈺泓分享，4招划龍舟不受傷技巧，其中包含腰椎挺直不駝背、保護手腕減少摩擦、核心訓練提升穩定度、拉筋收操；情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節即將到來，除了吃粽子、立蛋、戴香包，最熱血的莫過於划龍舟！但這項高強度運動不只是團隊默契的考驗，還需要強大的肌耐力、爆發力和核心穩定性。近日各地將舉辦龍舟賽，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享，4招划龍舟不受傷技巧，其中包含腰椎挺直不駝背、保護手腕減少摩擦、核心訓練提升穩定度、拉筋收操。

陳鈺泓於臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」表示，不論是資深選手還是第一次體驗划龍舟，都要記得做好準備，避免賽後變成「鐵腿」、「鐵腰」甚至運動傷害。也分享4招划龍舟不受傷技巧，讓你玩得盡興又安全。

腰椎挺直不駝背

划龍舟時，身體會自然往前傾，但彎腰駝背會讓腰椎壓力倍增，容易拉傷。建議保持核心穩定、用髖部發力讓身體前傾（屈髖取代彎腰），減少腰部負擔，才能避免腰椎受傷。

手腕保護 減少摩擦傷

長時間握槳、划水，手掌和手腕都是高風險區，輕則水泡、重則手腕發炎！建議佩戴護腕或手套，減少摩擦與撞擊，同時搭配全身帶動划槳的動作，避免過度依賴手部力量。

核心訓練 提升穩定度

划龍舟靠的不是手勁，而是核心帶動全身發力！可加入棒式、橋式、抬腿訓練來強化核心肌群，提升划槳的穩定性與效率，減少受傷風險。

上岸後拉筋收操

划完龍舟記得拉筋放鬆，讓肌肉恢復狀態，可伸展大腿、手臂與背部，搭配冰敷減少疲勞與痠痛，降低運動傷害的機率，讓身體迅速恢復戰鬥力。

陳鈺泓表示，端午節就要划得熱血、玩得盡興！但安全永遠是第一位，記得這4招，讓你的體力、耐力與肌力全開，不怕比賽後痠痛纏身。

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