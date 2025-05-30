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健康 > 護眼顧齒

宜蘭推糖尿病友視網膜篩檢 18家眼科院所免掛號費

2025/05/30 13:17

宜蘭縣政府衛生局6月1日起推動糖尿病友視網膜篩檢護眼月，全縣將有18家眼科醫療院所配合免收掛號費，優惠為期1個月。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府衛生局6月1日起推動糖尿病友視網膜篩檢護眼月，全縣將有18家眼科醫療院所配合免收掛號費，優惠為期1個月。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台糖尿病患者約破230萬人，宜蘭縣18歲以上病友估計4萬多人，縣政府衛生局6月1日起將推動視網膜篩檢護眼月，鼓勵糖友踴躍篩檢，避免視網膜病變甚至惡化，全縣18家眼科醫療院所配合免收掛號費，優惠服務為期1個月。

宜縣衛生局表示，宜蘭滿18歲糖尿病友估有4萬1477人，根據國際研究，所有患者中約有30％至40％的人會罹患視網膜病變，若未及時治療，嚴重者將導致不可逆的包括失明等視力損害。

衛生局指出，視網膜檢查簡單且有效，可協助醫師檢測眼睛是否存在任何潛在問題，尤其是與糖尿病、高血壓等慢性疾病相關視網膜病變，定期檢查眼底，可在無症狀時發現微小變化，透過雷射治療或藥物注射，大幅降低失明機率。

宜縣衛生局長徐迺維說，建議糖尿病友每年定期至少接受一次視網膜檢查，6月為期1個月，全縣將有18家眼科醫療院所配合辦理篩檢服務，就醫時只要攜帶健保卡、視網膜篩檢轉診單及糖尿病護照，就能享有免掛號費優惠。

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