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端午香包防蚊也提神 中醫師：這兩族群不宜靠太近

2025/05/30 10:05

彰化醫院中醫部準備了丁香、木香、艾葉等9種中藥材，與長輩們一同手作端午香包。（記者陳冠備攝）

彰化醫院中醫部準備了丁香、木香、艾葉等9種中藥材，與長輩們一同手作端午香包。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節將至，除了吃粽子、掛艾草，不少民眾也會佩戴香包避邪、驅蚊，但中醫師提醒，香包內常見多種辛香藥材，氣味雖宜人，卻不見得適合每個人，特別是嬰幼兒與孕婦，佩戴時應多留意是否引起不適。

衛福部彰化醫院中醫部昨日前往埔心鄉的護康護理之家，與長輩們一同手作端午香包，現場準備了丁香、木香、艾葉、白芷、甘松、降真香、芙蓉葉、蒼朮、抹草等9種中藥材，香氣撲鼻、氣氛溫馨，長輩們一邊搓揉香包，一邊回憶過往節慶趣事，洋溢著節日氣氛與人情味。

中醫師黃鋒榮表示，端午時節氣候濕熱，這些芳香類藥材含有天然揮發油，可達到驅蚊、防蟲、化濕醒腦的效果，不僅傳承民俗，也有助長輩身心健康，不過他也提醒，香包內辛香成分較濃，對氣味較敏感的族群，尤其是嬰幼兒與孕婦，可能出現頭暈、噁心等反應，建議可將香包掛於通風處如門把、風扇旁，避免長時間近距離吸入。

參與活動的藥師邱富強表示，透過結合傳統習俗與現代中醫，讓長輩們在節日中感受關懷與陪伴，也有助於提升生活品質。護理之家蘇姓阿嬤感動地說，「一包小小香包，不只是香，更是一份用心的祝福。」

不少長輩們一邊製作香包，一邊回憶過往節慶趣事。（彰化醫院提供）

不少長輩們一邊製作香包，一邊回憶過往節慶趣事。（彰化醫院提供）

彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，芳香類藥材的香包含有天然揮發油，可達到驅蚊、防蟲的效果，不過對氣味較敏感的族群，尤其是嬰幼兒與孕婦配戴時要特別注意。（彰化醫院提供）

彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，芳香類藥材的香包含有天然揮發油，可達到驅蚊、防蟲的效果，不過對氣味較敏感的族群，尤其是嬰幼兒與孕婦配戴時要特別注意。（彰化醫院提供）

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