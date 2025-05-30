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健康網》歐美爆紅西芹汁 營養師點名8種人先別跟風

2025/05/30 12:41

營養師指出，腎功能不好者、過敏體質者、易手腳冰冷者、服用抗凝血藥物者、孕婦、經期易痛的女性、有腎結石體質者、胃潰瘍或腸胃敏感者在喝西芹汁前要3思；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，腎功能不好者、過敏體質者、易手腳冰冷者、服用抗凝血藥物者、孕婦、經期易痛的女性、有腎結石體質者、胃潰瘍或腸胃敏感者在喝西芹汁前要3思；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期歐美延燒到亞洲的西芹汁，富含維生素K、鉀、類黃酮、抗氧化物，營養師高敏敏在臉書指出，腎功能不好者、過敏體質者、易手腳冰冷者、服用抗凝血藥物者、孕婦、經期易痛的女性、有腎結石體質者、胃潰瘍或腸胃敏感者在喝之前要3思。同時提醒，天然不代表人人都適合，先搞懂自己的體質，再來跟風也不遲。

不適合喝西芹汁的族群

●腎功能不好／需限鉀者：西芹含鉀量不低（每100g就有240mg），腎不好、鉀代謝差的人要特別小心！喝多了可能影響心律，有家族腎病史者，也建議先問過營養師。

●過敏體質的人：西芹和芹菜、香菜同科，容易誘發過敏、氣喘、皮疹、喉癢等不適。

●體質偏寒、容易手腳冰冷的人：西芹性寒，利尿又降火，喝多反而讓你更冷更虛、更累。

●服用抗凝血藥者（如Warfarin）：西芹富含維生素K，可能干擾藥效，增加出血風險。

●孕婦：西芹種子可能刺激子宮收縮，懷孕期間不建議長期大量飲用。

●經期易痛女性：生理期吃太多寒性蔬果，會讓經痛加劇、血塊增加。

●腎結石體質者：西芹含草酸，容易與體內鈣形成結石，有腎結石病史要避免。

●胃潰瘍或腸胃敏感者：高纖+刺激性蔬菜 可能讓你腹脹、腹痛、胃不舒服。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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