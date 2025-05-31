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健康網》退火、清熱好選擇龍葵 認識野地中的黑珍珠
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕龍葵，又有「烏仔菜」、「黑籽仔菜」、「烏甜仔菜」等在地別稱，是台灣鄉間常見的野菜之一，營養師沈宛徵表示，它被許多老一輩視為退火、清熱的野菜好選擇，但其未成熟的果實與部分植株器官中仍含有「茄鹼」等天然毒素，食用上需要特別注意處理方式與攝取量，才能安全享用它的營養價值。
沈宛徵在臉書專頁「沈宛徵營養師」發文指出，龍葵屬於茄科茄屬，與番茄、茄子是遠親，原產於熱帶與溫帶地區，如今在台灣從平地到海拔2500公尺的林地、荒野、甚至田邊地角都能見其蹤跡。
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沈宛徵說，龍葵是一年生或二年生的草本植物，植株高度約30-100公分，莖幹直立且多分枝，葉片呈橢圓形或卵形，花朵白色清新，果實則是熟成後會轉為黑色的小漿果，乍看之下像極了迷你版的黑葡萄，因此才有「黑籽仔菜」的可愛別名。
沈宛徵表示，龍葵纖維很粗，就只有嫩莖嫩葉可食，先用雞骨架熬兩個小時的高湯，她一邊上線上課程一邊洗菜，煮成蔬菜湯，苦甘苦甘，既能清熱還能去濕氣。
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