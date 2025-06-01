健康網》康普茶含糖又含咖啡因 營養師：2類人別喝過量

營養師指出，由茶與糖發酵而成的康普茶，富含多酚、有機酸、礦物質、維生素與後生元等成分，有助調節腸道菌叢與抗氧化。（圖擷取自好食課網站）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕康普茶是近年很流行的飲料，康普茶（Kompucha）到底是什麼呢？好食課營養師張宜臻Lexie在臉書專頁「好食課」與網站指出，由茶與糖發酵而成的康普茶，富含多酚、有機酸、礦物質、維生素與後生元等成分，有助調節腸道菌叢與抗氧化。不過康普茶仍含有咖啡因與糖分，每瓶約含10至15毫克咖啡因，雖遠低於咖啡與紅茶，但對咖啡因敏感者應留意；而糖分則視產品調味而異，有血糖控制需求者建議適量飲用。

康普茶是什麼

張宜臻表示，康普茶最早起源於中國古代，是同時具有茶、醋、酒等風味的發酵飲品，擁有許多營養物質，屬於機能性飲品的一種。目前已在歐美捲起一股流行風潮，讓許多歐美偶像明星都對它愛不釋手。台灣的高級餐廳中也常見它的身影，近幾年則出現在便利商店、電商平台上，成為平民化的機能飲品，專家預估在2027年，康普茶的全球消費市場將到達70.5億美元。

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康普茶做法

張宜臻提到，康普茶的原料包含SCOBY（酵母等共生菌）、茶和糖，三者原料混合後，經過發酵7-21天製造而成。發酵過程中SCOBY以茶和糖作為養分進行發酵，進而產生許多營養物質，如：多酚類、後生元等。部分廠商也會加入UHT殺菌技術，使成品品質更加穩定，延長康普茶的保存期限，同時留下重點營養物質。

營養師提到，康普茶的原料包含SCOBY（酵母等共生菌）、茶和糖，三者原料混合後，經過發酵7-21天製造而成。（圖擷取自好食課網站）

康普茶的營養與功效

張宜臻說明，康普茶具有多種營養成分，如：礦物質、維生素、多酚類、纖維質、有機酸等，還含有後生元。 後生元是益生菌所產生的代謝物，具有調整菌叢功效、促進腸道蠕動效果，能讓腸胃道更健康，也具有協助人體抗發炎、抗氧化、調節免疫、降血壓等許多好處。

不同品牌使用的菌種也不同，發酵製成的康普茶成分也會不一樣，像是部分廠商會使用特殊菌種達到去除酒精的目的，讓大朋友、小朋友都喝得開心！

康普茶咖啡因含量

張宜臻說，康普茶是由茶類發酵而成，也會含有些許咖啡因。根據國外的文獻與康普茶商品標示，一瓶康普茶大約含有10至15毫克的咖啡因，換算每100毫升約為3-5毫克的咖啡因。咖啡因遠低於一般紅茶與咖啡，但對於咖啡因敏感的族群，可能還是要注意。

●康普茶（一杯300ml）：約10-15毫克。

●美式咖啡（一杯12oz）：約150毫克。

誰適合喝康普茶

張宜臻表示，康普茶兼具好喝、營養、少負擔的特色，很適合各種族群飲用，下午可以喝個康普茶解饞，同時補充後生元等機能性成分，可作為其他含糖飲料的替代品。不過，由於康普茶都還是會有加糖進行調味，若有血糖負擔的人則要小心，不要攝取過多的糖份！

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