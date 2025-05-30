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健康網》吃粽噎著 內政部：4步保命不拍背

2025/05/30 10:58

內政部提醒，噎到時要判斷狀況、找對位置、擠壓施力、直到吐出異物，如果自己噎到，也能靠桌角或椅背自救，若不確定該怎麼辦，先撥打119尋求專業引導；情境照。（圖取自freepik）

內政部提醒，噎到時要判斷狀況、找對位置、擠壓施力、直到吐出異物，如果自己噎到，也能靠桌角或椅背自救，若不確定該怎麼辦，先撥打119尋求專業引導；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕打開粽葉，香味撲鼻而來，花生、栗子、干貝、鳥蛋、鹹蛋黃、糯米，每一口都是人間美味，能讓人感動落淚，也可能讓人噎到飆淚 如果一不小心卡住了，內政部在臉書提醒，記得「4步保命不拍背」：判斷狀況、找對位置、擠壓施力、直到吐出異物，如果自己噎到，也能靠桌角或椅背自救，若不確定該怎麼辦，先撥打119尋求專業引導。

4步保命不拍背

消防署在網頁表示，以下步驟適用於1歲以上清醒病人，主要用在當病人出現「異物哽塞、被食物或異物噎住、臉部發紺（發紫）、無法正常說話或僅能用點頭方式表達時」的狀況時。

●判斷情況：還能咳嗽、講話、呼吸？就鼓勵病患繼續咳。千萬別急著拍背！若完全發不出聲音，再進行下一步。

●找對位置：肚臍上方、胸骨下方，3指量起來，一手握拳，另一手包住拳頭，從背後雙手繞住腹部，準備施力。

●擠壓施力：一壓一推、往內往上，快速往上擠壓，像是要把異物「擠」出來，每一下都要有力。

●直到吐出異物：持續施壓，直到異物排出或專業救援接手，若對方失去意識，立刻CPR＋打119。

另外，環境部在臉書提醒，吃完的粽葉和粽繩記得丟到「一般垃圾」，因粽葉屬長纖維植物，難以分解，若丟廚餘還可能導致機器損壞。

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