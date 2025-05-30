健康網》敷檸檬、柑橘皮膚白拋拋？ 食藥署「闢謠」反變黑

食藥署表示，使用檸檬、柑橘等食材敷臉，可能造成過敏與光敏感，美白不成反變黑；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人會用檸檬、牛奶等天然食材敷臉，認為這樣能讓肌膚白皙？對此，衛生福利部食品藥物管理署提醒，有些天然食材如檸檬等，可能不利於皮膚，甚至造成過敏與光敏感；至於牛奶等傳統肌膚白皙方法，雖含有蛋白質與礦物質，但遠不及經過功能測試的化粧品，想敷臉還是建議購買「有完整標示」的產品，並做好防曬，養出白拋拋皮膚。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，天然食材不是每種都適合來敷臉，舉例來說檸檬、柑橘、葡萄柚、胡蘿蔔、芹菜、柚子等芸香科植物、水果含有感光性物質（呋喃香豆素），容易使肌膚出現光敏感現象，導致接觸紫外線後，一旦照射到紫外線，便可能引發色素沉澱、紅腫、發癢、灼燒感，甚至導致曬傷、植物光化性皮膚炎。

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食藥署提醒，想敷臉建議買「有完整標示」的產品，自己DIY風險不可知；圖為情境照。（圖取自freepik）

至於牛奶、珍珠粉等傳統肌膚白皙的方法，食藥署指出，雖然這類食材含有蛋白質與礦物質，但遠不及經過功能測試具有淡化／加速黑色素代謝的化粧品，因此也不建議使用這類食物敷臉。

食藥署提醒，想敷臉建議買「有完整標示」的產品，自己DIY風險不可知。想要擁有白皙肌膚，仍應循正確管道並注重防曬，才能保養出健康好皮膚。

食藥署建議，想要擁有白皙肌膚，仍應循正確管道並注重防曬，才能保養出健康好皮膚；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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