健康網》莧菜小祕密！ 種類、保存、煮軟「莧」在報你知

農糧署表示，想將莧菜煮軟，記得先將菜梗凹折撕去老皮，待水滾再加入燜煮，起鍋前勾薄芡或打顆蛋，口感更滑嫩。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今日（31）是端午節，除了吃粽子外，傳統上還有「端午節吃莧菜」的習俗，相傳莧菜有清熱祛濕等特性，可為粽子解解油膩，農糧署指出，莧菜依葉片顏色分為白莧菜和紅莧菜，具耐熱性，想將莧菜煮軟，記得先將菜梗凹折撕去老皮，待水滾再加入燜煮，起鍋前勾薄芡或打顆蛋，口感更滑嫩。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，莧菜全年皆有生產，又以6-10月為主要產季，是常見的夏季蔬菜，也是夏季的清爽好選擇。白莧菜鉀含量較為豐富；紅莧菜則以鈣、鐵及花青素含量較為豐富。還有救荒作物野莧，為原住民經常食用的野菜之一，其嫩莖、嫩葉及花穗皆可食用，因春夏季的生長旺盛，可供應夏季蔬菜的短缺，彌補常見的葉菜類因颱風侵襲而產量減少的問題。

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農糧署說，想要煮出一盤鮮甜軟嫩的莧菜，前置功課可不能少。莧菜先以流動清水沖洗乾淨、切除根部後，可將菜梗逐一以凹折方式、撕去較粗的纖維，再分切為易於入口的小段，蒜末以油爆香後再倒入水，水滾後即可加入莧菜悶煮，也可視個人喜好搭配小魚乾提升鹹味，起鍋前勾薄芡，滑嫩美味的莧菜料理便完成。

農糧署提到，除了加入蒜頭清炒，或切細後熬粥和煮羹湯，莧菜也可以搭配金銀蛋—也就是皮蛋和鹹蛋，料理為色香味俱全的「金銀莧菜」，口感風味別具一番特色。

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