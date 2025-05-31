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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》藍莓選「這款」更好！ 營養師：抗氧化力更升級

2025/05/31 08:32

功能醫學營養師表示，藍莓還沒熟透時，果實裡的多酚類、黃酮類等抗氧化物質處於高峰期，抗氧化力更高；示意圖。（圖取自freepik）

功能醫學營養師表示，藍莓還沒熟透時，果實裡的多酚類、黃酮類等抗氧化物質處於高峰期，抗氧化力更高；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕挑選水果時，多數人總不喜歡吃太酸者，認為水果越甜越好；對此，功能醫學營養師呂美寶表示，其實藍莓還沒熟透時，果實裡的多酚類、黃酮類等抗氧化物質處於高峰期，抗氧化力更高，有利於眼睛、心血管健康，下次吃到帶點酸度的藍莓，別皺眉了，它營養滿滿，要心存感恩並珍惜！

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，如果吃到還帶點「酸度」的藍莓，如冷凍藍莓時，不要皺眉頭，要心存感恩並珍惜，因為帶點酸的藍莓的抗氧化能力其實更高！當藍莓還沒熟透前，果實中的多酚類、黃酮類等抗氧化物質，其實處於高峰期，這就是植物抵禦外敵的天然武器，可抵抗氧化壓力、抗病菌的侵襲，並能讓昆蟲們知難而退。

呂美寶進一步解釋，當藍莓逐漸熟成時，多酚類也會逐漸降低，花青素大量累積，除了也具有一定程度的抗氧化能力，也幫助保護其他物種（如人類）眼睛、大腦與心血管健康。

呂美寶提醒，水果真的不用挑最甜的來吃，帶有一點酸度的水果，更具有抗氧化保護效果，也才不會造成過多糖分的負擔。

功能醫學營養師表示，當藍莓逐漸熟成時，多酚類也會降低，花青素大量累積，除了具有一定程度的抗氧化能力，有助於心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

功能醫學營養師表示，當藍莓逐漸熟成時，多酚類也會降低，花青素大量累積，除了具有一定程度的抗氧化能力，有助於心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

新鮮藍莓 先泡後沖洗掉農藥

該如何清洗藍莓，降低農藥殘留？呂美寶曾建議，若是購買新鮮藍莓時，可先泡在水中讓農藥溶解於水中，再用流動水輕搓洗淨，沖去帶有農藥的水份；另外，若想降低農藥攝取風險，也可常備有機冷凍藍莓，若從冰箱拿出時，覺得太冰了，就在飲用水裡稍微泡一下，用紙巾稍微吸水即可食用。

呂美寶補充，其實我們的身體並沒有那麼脆弱，是有能力將少量的農藥代謝成較為無毒的物質，除了儘量挑選安全無毒的食物外，吃營養價值高的新鮮食物，多飲用清潔的水份，來健全腸道、肝、腎的排毒系統，更是保護身體的不二法門。

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