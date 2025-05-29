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健康醫療永續發展推動委員會成立 聚焦醫院減碳、醫護留任

2025/05/29 13:29

為因應氣候變遷對全民健康所造成的衝擊，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），立法院厚生會與財團法人厚生基金會今成立「健康醫療永續發展推動委員會」，並舉辦首次專家會議。（立法院厚生會提供）

為因應氣候變遷對全民健康所造成的衝擊，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），立法院厚生會與財團法人厚生基金會今成立「健康醫療永續發展推動委員會」，並舉辦首次專家會議。（立法院厚生會提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕為因應氣候變遷對全民健康所造成的衝擊，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），立法院厚生會與財團法人厚生基金會今（29）成立「健康醫療永續發展推動委員會」，並舉辦首次專家會議。推動醫療體系的綠色轉型，實現節能減碳與資源循環，政府制定碳稅或碳政策，相關委員會建議納醫界代表；以及可持續的健保財務與醫護人力結構：政府制定補助或獎勵計畫，鼓勵醫療院所提升醫護人員留任率。

「健康醫療永續發展推動委員會」由國民黨立委萬美玲擔任召集人，並邀集國內醫療、環境、金融、教育等跨領域共10位專家組成委員會。她致詞時表示，健康與永續密不可分，面對全球挑戰，台灣必須以前瞻視野整合醫療與環境資源，攜手打造具韌性且以人為本的健康醫療體系。

厚生會副會長、國民黨立委陳菁徽表示，衛福部啟動今（2025）年開始到明（2026）年中，投入2000萬元預算，對56家重度急救責任醫院進行碳排查輔導機制。但明年後呢？區域醫院、小型醫院等機構也有被輔導的需求。上周她已在立法院衛環委員會提出決議案，要求爭取4100億關稅特別預算當中，對於健保分配的200億元經費，還必須要再增加。

專家會議聚焦4點對策，包括：

一、提升全民健康永續識能，民眾應為自我健康負責，強化預防照護行為。

二、 強化醫療體系的綠色治理。政府制定碳稅或碳政策，能廣納跨領域意見，委員會建議納醫界代表。

三、可持續的健保財務與醫護人力結構。政府制定補助或獎勵計畫，鼓勵醫療院所提升醫護人員留任率；打造醫療職場文化措施、以及醫院與專科或技職學校合作計畫。

四、運用永續資金推動醫療體系的綠色轉型，實現節能減碳與資源循環。

台灣醫院協會理事長李飛鵬建議，在碳費費率審議委員會應該要派一個醫界代表，才可真正達到永續，碳費收取也應該對醫界有補貼和減免。而在健保永續方面，他有兩點建議：

第一、醫護人員的勞務費太低，健保的支付標準太低，過去30年很多項目都沒調，可參考國外標準調升。

第二，全民健保的總額不夠，佔GDP6.4%，提高繳交費率是政治上的禁忌，認為繳交就會失去選票，但他仍期待可以做出一個公式，而不是被歸類為政治議題，另交通方面把摩托車廢掉的問題可以參考。

中華民國護理師護士公會全國聯合會第13屆理事長陳麗琴表示，「得護理得天下」，穩定和具韌性的護理人力是醫療永續的根本。她建議：

一、要把護理人力的穩定納入國家健康永續的指標，國發會和衛福部來組成護理人力永續小組，專責推動系統性的改善方案。

二、環境的部分，推動護理人員職場幸福文化指標，政府要導入績效指度和評鑑誘因，假看得到休不到，我們不想換錢只想休假。

三、人才培育方面，訓用要合一，會持續推動臨床學習計畫，並讓科技來減壓幫忙護理工作。另外還有社區護理師的制度，以及炭中合納入護理職場場域觀點。

中華民國總統府國策顧問簡文仁表示，醫療不等於健康，但健康離不開醫療，兩者一定要結合在一起，健康醫療是藍綠白共識，必須要跨領域、跨部會、跨黨派和跨世代的思考並落實到全民。

勞動部勞動力發展署代表表示，大家關切醫護人力短缺，在長照部份是由勞動部來主責，會再邀集地方政府針對當年部訓練的部分做合理的分配和補助。去年的長照訓練人員有超過目標，三月也開放畢業僑外生訓練，但外界有一些意見，不過仍希望將來的訓練數能持續攀升，為業界補充人力。

衛福部醫事司代表表示，在碳排或淨零方片，醫療沒有被推上第一線，量體大醫療院所可以自己調適，但量體不足的不知道自己可以扮演的角色，因此衛福部要先讓量體小的機構了解做起來是「有感但無痛」，對減碳會有相當挹注。

衛福部照護司代表表示，去年結合五大部會做12項護理前瞻政策，推動人力培育、薪資改善等，而護理人力輪職三班也是無法持續待的原因，因此推動三班護病比後有改善，但有人認為造成急診雍塞，這點有待釐清。

中央健保署代表表示，在人力永續的部分，護理人力是全球遷徙，健保署在討論同工不同酬，這些額外挹注有42億，健保署也會運用智慧醫療來減少人力負擔。

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