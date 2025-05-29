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健保6月起再擴大癌藥給付 1年最高投入逾45億元

2025/05/29 11:26

健保署6月起擴大癌藥給付。（資料照，記者林惠琴攝）

健保署6月起擴大癌藥給付。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕健康台灣政策力拼下降癌症死亡率，健保署預計6月起再擴大給付肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌等用藥，1年最高投入逾45億元，超過4千人受益，對癌友堪稱一大福音。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，免疫治療擴大用於非鱗狀非小細胞肺癌第一線、轉移性大腸直腸癌第一線及早期三陰性乳癌，可延長存活期或改善完全療效反應率，預估第1年至第5年約2682人至3414人受益，藥費約29.24億元35.77億元，癌症暫時性支付專款支應。

同時調整給付部分含olaparib、bevacizumab成分藥品，可用於卵巢癌第三或第四期、對第一線含鉑化療合併bevacizumab有完全或部分反應，且具HRD（包括致病性或疑似致病性BRCA突變或基因體不穩定）病人，可延長存活期，預估第1年至第5年約101人至328人受益，藥費約2.36億元至5.89億元。

早期乳癌病人若已接受前導或術後輔助化療，並具germline BRCA1/2 突變、HER2陰性且高復發風險的術後輔助治療族群，也是相關藥物受益對象，可降低侵襲性及遠端疾病發生風險，預估第1年至第5年嘉惠約123人至152人，藥費約1.08億元至2.23億元。

調整給付部分含niraparib成分藥品，受惠對象為具同源重組缺陷（HRD）陽性且BRCA wild type的高度惡性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌病人，可助延長無惡化存活期，預估第1年至第5年約79人至198人受益，藥費約0.66億元至1.7億元。

其他擴大給付尚包含用於成人治療肺動脈高壓藥物；懷孕滿27週後至產後4週的懷孕婦女的B型肝炎治療；懷孕週數滿33週但未滿36週早產兒降低呼吸道融合病毒（RSV）風險的用藥；治療12歲以上因雷伯氏遺傳性視神經病變造成視力障礙的藥品等。

另外，6月起啟動全民健康保險居家血液透析試辦計畫，將比照門診血液透析採包裹支付，每次治療給付3912點（每點約0.9元），另提供居家訪視1200點及視訊訪視420點。病人需自付透析機與水處理設備，費用全年最高12萬元。健保署推估第1年居家血液透析使用約50人，全年挹注約12萬元。

健保署亦指出，已建置「全國性醫療費用資訊平台」，由中央設立平台，簡化審查流程，並可一站式查詢22縣市已核定醫療項目收費的歷史資料。

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