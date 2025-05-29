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健康網》端午動吃動吃！ 營養師：「這運動」熱量消耗最快
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕端午吃粽小心熱量默默「粽」在身上！好食課營養師Oliver楊哲雄分享吃1顆粽子運動消耗表，以60公斤成人，吃1顆550大卡的肉粽來看，瑜伽需花費最長時間，需運動183分鐘才能消耗1顆粽子的熱量；反之，若選擇快跑（12公里/時），只要43分鐘便能消耗完成，端午一起動吃動吃，連假後不長胖。
10大運動熱量消耗一次看
楊哲雄在臉書專頁「好食課」發文分享，端午節將近，別只顧著吃粽子看世壯運，也要記得多動動身體，以免熱量默默「粽」在身上。因此整理出粽子熱量運動消耗表，一窺吃1顆肉粽要動多少分鐘才可消耗完。以下熱量消耗皆以60公斤成人，吃1顆550大卡的肉粽做計算：
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1.瑜伽：183分鐘。
2.慢走（4公里/時）：157分鐘。
3.腳踏車（中等速度）：138分鐘。
4.健康操：138分鐘。
5.桌球：131分鐘。
6.羽球：108分鐘。
7.棒球：117分鐘。
8.游泳（慢）：87分鐘。
9.慢跑（8公里/時）：67分鐘。
10.籃球（全場）：66分鐘。
11.跳繩：65分鐘。
12.划龍舟：44分鐘。
13.快跑（12公里/時）：43分鐘。
學會3秘訣 端午吃粽不過重
●先吃菜，補充膳食纖維也增飽足感。
●少沾醬，也可減少鈉攝取。
●減少肥肉、鹹蛋黃等熱量較高的食材，多選用雞胸肉、豆乾、瘦肉。
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