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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》端午動吃動吃！ 營養師：「這運動」熱量消耗最快

2025/05/29 20:28

營養師提醒，端午節將近，別只顧著吃粽子看世壯運，也要記得多動動身體，以免熱量默默「粽」在身上。（圖取自freepik）

營養師提醒，端午節將近，別只顧著吃粽子看世壯運，也要記得多動動身體，以免熱量默默「粽」在身上。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午吃粽小心熱量默默「粽」在身上！好食課營養師Oliver楊哲雄分享吃1顆粽子運動消耗表，以60公斤成人，吃1顆550大卡的肉粽來看，瑜伽需花費最長時間，需運動183分鐘才能消耗1顆粽子的熱量；反之，若選擇快跑（12公里/時），只要43分鐘便能消耗完成，端午一起動吃動吃，連假後不長胖。

10大運動熱量消耗一次看

楊哲雄在臉書專頁「好食課」發文分享，端午節將近，別只顧著吃粽子看世壯運，也要記得多動動身體，以免熱量默默「粽」在身上。因此整理出粽子熱量運動消耗表，一窺吃1顆肉粽要動多少分鐘才可消耗完。以下熱量消耗皆以60公斤成人，吃1顆550大卡的肉粽做計算：

1.瑜伽：183分鐘。

2.慢走（4公里/時）：157分鐘。

3.腳踏車（中等速度）：138分鐘。

4.健康操：138分鐘。

5.桌球：131分鐘。

營養師指出，想消耗吃粽的熱量，60公斤成人吃1顆肉粽就需打桌球131分鐘，才能完全消耗熱量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師指出，想消耗吃粽的熱量，60公斤成人吃1顆肉粽就需打桌球131分鐘，才能完全消耗熱量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

6.羽球：108分鐘。

7.棒球：117分鐘。

8.游泳（慢）：87分鐘。

9.慢跑（8公里/時）：67分鐘。

10.籃球（全場）：66分鐘。

11.跳繩：65分鐘。

12.划龍舟：44分鐘。

13.快跑（12公里/時）：43分鐘。

營養師表示，以60公斤成人來看，吃550大卡的肉粽，需以每小時12公里的速度快跑43分鐘才能消耗熱量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師表示，以60公斤成人來看，吃550大卡的肉粽，需以每小時12公里的速度快跑43分鐘才能消耗熱量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

學會3秘訣 端午吃粽不過重

●先吃菜，補充膳食纖維也增飽足感。

●少沾醬，也可減少鈉攝取。

●減少肥肉、鹹蛋黃等熱量較高的食材，多選用雞胸肉、豆乾、瘦肉。

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