健康網》4水果減重降壓安心吃 飯後吃「它」還能助鐵吸收

營養師說，紅心芭樂富含維生素C，比檸檬、白肉芭樂都高，飯後吃還可幫助鐵質吸收；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣四季盛產各種香甜水果，不但富含許多營養素，也有助消化兼美顏等功效，但卻可能令減重等族群有所顧忌，不敢放心吃。營養師高敏敏表示，想吃水果又希望減肥、降血壓，必須選擇沒那麼甜的水果，推薦芭樂、奇異果、鳳梨與木瓜最適合；尤其紅心芭樂維生素C不僅高於檸檬，也高於白肉芭樂，飯後吃還有幫助鐵質吸收的功效。

推薦4水果 想消脹氣選木瓜

高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發影音指出，芭樂、奇異果維生素C含量高，鳳梨富含酵素助排便，木瓜也可消脹氣，對於想要減肥又想降血壓的族群最適合，並簡單說明4種水果的特色：

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●芭樂：維生素C超豐富，比檸檬還高出超多倍，白肉芭樂與紅心芭樂相較，紅心芭樂的維生素C比白心芭樂高。而且芭樂飯後吃，還有可以幫助鐵質吸收的優點，因此推薦可選擇。

●奇異果：同樣有2種不同果肉的奇異果，猜猜看綠色奇異果和黃色奇異果，哪種維生素C含量比較高呢？答案是黃色。很多人可能想說，水果不是越酸維生素越高？其實並不是，黃色奇異果的維生素C比綠色奇異果更豐富。

●鳳梨：鳳梨除了可以幫助調節血壓，還能促進腸道蠕動，有益排便順暢；最重要的是，裡面的鳳梨酵素成分，也有助於消化。

●木瓜：木瓜屬於比較高鉀的水果，如果是腎臟病患或洗腎患者比較不推薦食用，也須特別注意攝取量。除此之外，如果是重視消脹氣、助消化功能的人，建議飯後吃木瓜。

營養師表示，木瓜屬於高鉀水果，腎臟病患或洗腎患者比較不推薦食用，也須特別注意攝取量；示意圖。（圖取自freepik）

吃對時間、種類、份量 健康加分

另，高敏敏也曾於臉書發文提及不同族群吃水果的正確時間，如果是吃大餐的人，建議飯後吃有消化酵素的水果，例如：鳳梨、奇異果、木瓜、香蕉等，可加速分解澱粉、蛋白質，有助提高消化力；但若是高血糖的人，建議兩餐中間吃低GI、高纖維的水果，例如：蘋果、芭樂、小番茄、棗子等，能幫助穩定血糖，避免刺激過多胰島素分泌，還能增加飽足感，避免嘴饞亂吃。

高敏敏提醒，水果營養豐富，但吃對時間、挑對種類、份量適中，避免加工果乾或果汁，才能發揮最大效益，讓健康加分。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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