健康網》別信GG裝不下！ 醫授保險套挑選方法

醫師表示，保險套尺寸從52mm到58mm，而大部分男性大概是52-54mm，因此一定挑的到適合的保險套。（法新社檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衣服有尺寸差異，保險套當然也有尺寸差異！顧家醫療總院長顧芳瑜提醒女性朋友，千萬別相信男朋友說「大太不能戴套」這種話。保險套尺寸選擇很多，GG從普通到「大尺碼」相當多元，從52mm到58mm，而大部分男性大概是52-54mm，因此一定挑的到適合的保險套。

顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片說明，一般男生要量自己幾公分，可以先上網查「闊度」，有個尺，先用繩子繞GG一圈，量一下長度再換算成闊度，闊度是一圈長度除以2，再挑選適合的尺寸。

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顧芳瑜在藥妝店隨機抽查保險套，發現市面上以52mm為主，也提醒男性朋友「別為了面子」故意買很大的尺寸，因為會掉出來。

顧芳瑜也曾解答關於保險套的常見迷思，像是「保險套越薄越容易破？」，其實不論材質或厚薄度，只要通過衛福部食藥署審核、取得許可證字號的產品，搭配正確使用方式，安全性都是相同的；「特殊口味比較不安全？」只要是通過衛福部審核的產品，在安全性上無大差異，而過敏的疑慮有可能是因為乳膠，使用保險套後，若接觸部位有搔癢紅腫等過敏症狀，記得尋求醫療協助。

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