自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》別信GG裝不下！ 醫授保險套挑選方法

2025/05/28 21:20

醫師表示，保險套尺寸從52mm到58mm，而大部分男性大概是52-54mm，因此一定挑的到適合的保險套。（法新社檔案照）

醫師表示，保險套尺寸從52mm到58mm，而大部分男性大概是52-54mm，因此一定挑的到適合的保險套。（法新社檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衣服有尺寸差異，保險套當然也有尺寸差異！顧家醫療總院長顧芳瑜提醒女性朋友，千萬別相信男朋友說「大太不能戴套」這種話。保險套尺寸選擇很多，GG從普通到「大尺碼」相當多元，從52mm到58mm，而大部分男性大概是52-54mm，因此一定挑的到適合的保險套。

顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片說明，一般男生要量自己幾公分，可以先上網查「闊度」，有個尺，先用繩子繞GG一圈，量一下長度再換算成闊度，闊度是一圈長度除以2，再挑選適合的尺寸。

顧芳瑜在藥妝店隨機抽查保險套，發現市面上以52mm為主，也提醒男性朋友「別為了面子」故意買很大的尺寸，因為會掉出來。

顧芳瑜也曾解答關於保險套的常見迷思，像是「保險套越薄越容易破？」，其實不論材質或厚薄度，只要通過衛福部食藥署審核、取得許可證字號的產品，搭配正確使用方式，安全性都是相同的；「特殊口味比較不安全？」只要是通過衛福部審核的產品，在安全性上無大差異，而過敏的疑慮有可能是因為乳膠，使用保險套後，若接觸部位有搔癢紅腫等過敏症狀，記得尋求醫療協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中