健康網》舒緩經痛4招 醫：少咖啡因、多吃含鎂食物

醫師指出，若有經痛困擾者可以多吃一點含鎂的好食物，例如堅果等，讓荷爾蒙更平衡，情緒也能更穩定。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經痛或腹悶是許多女孩每個月的挑戰。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒，有時候經痛可能是健康警訊，不可輕忽，如果疼痛特別劇烈且影響生活，最好及早就醫診治。若只是一般經痛，則可以透過熱敷、輕運動、飲食調整，以及必要時用藥等4方法舒緩。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，子宮內膜異位症、子宮肌腺症或是巧克力囊腫都有可能造成強烈的經痛，因此有經痛困擾者應先到婦產科做檢查，讓專業醫師陪妳一起找出身體的節奏與解方。

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經痛恐是身體在求救，醫師提醒，若疼痛特別劇烈且影響生活，最好及早就醫診治；圖為情境，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

嚴絢上表示，有些女孩的經痛屬於比較輕微的狀況，這時候就可以試試看下面這些溫柔又有效的舒緩方式。

●熱敷：將熱水袋或電熱毯放在腹部，可以幫助放鬆子宮肌肉，讓疼痛慢慢緩和下來，溫熱的觸感也會讓人覺得安心。

●輕運動：像是慢慢散步、伸展或是柔和的瑜珈，都能促進血液循環，也有助於釋放壓力，讓身體回到更舒適的狀態。

●飲食調整：少一點咖啡因與鹽分，多一點含鎂的好食物（如菠菜、堅果），讓荷爾蒙更平衡，情緒也能更穩定。

●必要時用藥：若真的很不舒服，也可以在醫師建議下服用止痛藥。若來不及看診，也能先使用藥局可購得的非處方藥，先緩解疼痛再說。

嚴絢上強調：「身體的不適不是妳應該承受的默契，而是值得被照顧的訊號。」並提醒，政府每個月都有提供一天的生理假，女孩們不用感到不好意思，更不需要硬撐。請勇敢地為自己的身體爭取休息與空間。

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