健康網》你正服A酸嗎？食藥署：想捐血得等停藥1個月後

根據台灣血液基金會規定，如果你正在或曾經服用口服A酸（異視網酸），必須在停藥滿1個月後，才能捐血；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕路上時常看到有捐血站、捐血車，會吸引熱血民眾捐血。食藥署提醒，為了確保用血百分之百的安全，根據台灣血液基金會規定，如果是正在或曾經服用口服A酸（異視網酸），必須在停藥滿1個月後，才能再次捐血。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，口服A酸的學名叫做異視網酸，主要用來治療比較嚴重，或是其他治療方法效果不好的痤瘡（痘痘）。雖然異視網酸針對難治性痤瘡的效果非常好，但它的副作用仍然讓許多人卻步。

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口服A酸常見副作用

●皮膚乾燥、嘴唇脫皮：最常見，幾乎人人有感。

●眼睛乾澀、鼻腔乾燥：部分人會出現鼻血。

●肌肉痠痛、頭痛：少數情況下發生。

●血脂、肝功能指數上升：需定期抽血追蹤。

●高度致畸胎性：孕婦若服用，可能導致胎兒嚴重畸形。

食藥署指出，即使使用異視網酸的病人已經停藥一陣子，體內可能仍殘留微量的異視網酸。萬一捐出的血液輸給了一位可能懷孕，或正在懷孕的婦女，即使是極微量的藥品，仍可能對她肚子裡的寶寶造成風險。因此「停藥1個月」的等待期，是為了確保藥品在體內已經被充分代謝和清除。

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