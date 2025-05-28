健康網》重訓+補蛋白沒增肌？ 小心受「荷爾蒙訊號」干擾

健身族想讓增肌看得見，呂美寶建議，避免塑膠瓶盛熱飲、減少飲用寶特瓶飲品，才是恢復體內代謝與荷爾蒙平衡的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人愛健身，希望擁有健康的體魄與美麗的曲線。不過，很多男性健身後卻發現肌肉量「拉不上來」，到底問題出在哪裡？功能醫學營養師呂美寶表示，健身的過程，除了訓練與營養以外，身體內部的「代謝與荷爾蒙訊號」，才是影響肌肉生長的關鍵，可以從減少飲用寶特瓶飲品，或是多吃綠色蔬菜做起。

不少男性投入健身運動以後，都希望能明顯看到增肌成效，只是一段時間之後未見成果不免產生懷疑，甚至感嘆「都有重訓了，蛋白質也補了，就是不長肌肉」！

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呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師 」發文指出，事實上，想增加肌肉，不只注意訓練與營養，更不能忽略了身體內部的「代謝與荷爾蒙訊號」，它們才是影響肌肉生長的幕後關鍵。

呂美寶建議從飲食和生活型態開始調整，減少高糖、高精緻碳水與過多加工品，增加優質蛋白質、健康脂肪，與綠色蔬菜、莓果、橄欖油等抗發炎食物。除了規律運動重訓，也要避免過度壓力與接觸環境毒素，例如，避免塑膠瓶盛熱飲、減少飲用寶特瓶飲品，慎選沐浴與清潔用品，這些都是恢復體內代謝與荷爾蒙平衡的關鍵。

健身族想要加強增肌的效果，他進一步建議從以下的環節多關注：

1.性荷爾蒙低下

睪固酮與DHEA，是促進肌肉合成的主要荷爾蒙與前驅物質，若分泌不足，就算有良好的訓練與營養，也難以有效促進肌肉生長。這可能與年齡、壓力、睡眠品質或營養不良有關。

2.壓力荷爾蒙過高

一個人如果有持續慢性壓力，很可能為了要製造更多壓力荷爾蒙，而把性荷爾蒙的合成原料搬走，製造更多壓力荷爾蒙「皮質醇Cortisol」，因為性荷爾蒙與壓力荷爾蒙的原料一樣。

3.胰島素阻抗

胰島素是肌肉細胞吸收營養的「大門鑰匙」，當細胞對胰島素不敏感，等於門鎖故障，蛋白質與葡萄糖無法順利進入肌肉細胞，肌肉自然無法有效合成。

4.慢性發炎

慢性發炎會讓身體把資源優先用於應對壓力與修復發炎，而不是肌肉建構。這種內耗，可能來自腸道發炎、飲食過敏原、壓力過高，或是氧化壓力失衡。

5.環境荷爾蒙干擾

這是最容易被忽略的事，像是塑化劑、塑膠微粒、PFAS（全氟烷基物質）有機溶劑等環境荷爾蒙，會「模擬」體內荷爾蒙外觀，干擾代謝訊號，導致睪固酮下降、脂肪堆積，也會影響肌肉合成效率。

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