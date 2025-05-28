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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

破除月經迷思！新北社會局月經議題展覽 促進理解

2025/05/28 14:29

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕大眾對於「月經」仍有許多錯誤觀念與迷思。新北社會局長李美珍說，自即日起至10月3日，市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作，希望藉由藝術說出月經的故事，破除迷思，促進社會對於「月經」這個正常生理現象的理解。

李美珍說，市府從2021年起推動月經平權計畫「月經三部曲」，盼從打破月經迷思起步，進而消弭「月經貧窮」、提倡「月經平權」到展現「月經時尚」，展覽主題「Happeriod」代表著「月經（Period）所發生的（Happen）經驗故事」，希望藉此促進社會更多理解與同理，面對正常生理現象時，不應套上任何濾鏡。

新北市湧泉社會服務協會總幹事蔡慈涵、鶯歌區永昌社區發展協會總幹事張雅琇表示，月經平權系列活動去年於鶯歌區永福宮舉行啟動儀式，今年交棒給婦女服務中心，婦女服務中心希望告訴大眾，「月經，不該被污名」、「每一滴經血，都是女性生命力與韌性的象徵」，盼透過彼此理解，進而建立一個更加相互理解、尊重與友善的環境。

社會局介紹，「Happeriod」展覽包括靜態展、互動區，現場設有特色入口意象及月經時尚展，展覽佈有Q&A互動翻板「揭開月經的都市傳說」，及「寫下你的故事」留言區，活動邀集多位藝術創作者透過多元媒材詮釋月經平權意涵，包括婦女服務中心編織班老師蔡越妙與學員的編織藝術作品「月經意象」、藝術創作者黃詩潔、黃翊瑄以巧思設計風格獨特的飾品與卡夾，展現創作者對於月經議題的視角。

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

自即日起至10月3日，新北市府在新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」，設計月經議題展覽牆及互動區，展出生理用品及月經意象創作。（記者黃子暘攝）

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