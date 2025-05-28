7旬翁「屈曲牽張性骨折」背痛難行 術後2週又能走跳

台中張姓老翁跌倒後背部持續疼痛，核磁共振檢查後確診為「屈曲牽張性骨折」。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕78歲的張姓老翁日前在家中不慎跌倒，背部持續疼痛，前往急診被診斷為僵直性脊椎炎，僅拿消炎止痛藥後返家休息。不料1週後仍持續疼痛，需家人攙扶才能坐上輪椅行動。家屬趕緊陪同到骨科求診，經核磁共振檢查確診為「屈曲牽張性骨折」，立即安排自費的微創脊椎固定手術，術後疼痛大幅改善，2週後回診時已能恢復日常生活趴趴走。

長安醫院骨科醫師喻大久表示，僵直性脊椎炎是一種慢性發炎性疾病，會使脊椎逐漸融合，變得僵硬且失去彈性。在這樣的情況下受到外力撞擊或是跌倒時，比起一般老年人常見的脊椎壓迫性骨折，容易出現更為嚴重的屈曲牽張性骨折。

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喻大久指出，脊椎的穩定結構分成前、中、後3個部分，而屈曲牽張性骨折是這3個結構全都受到破壞。前方椎體因彎曲力量而壓迫，後方的脊突及韌帶則因拉扯而斷裂，進而導致脊椎的不穩定。若不即時處理，可能會造成骨折移位而壓迫到神經，造成坐骨神經痛甚至出現下肢癱瘓。

喻大久表示，所幸患者並未出現神經壓迫症狀，下肢肌肉力量與知覺皆正常。考量到脊椎不穩定的危險性，立即幫他安排從胸椎第10節到腰椎第4節的微創脊椎固定手術。相較傳統手術，微創手術僅需在脊椎釘入口處開小傷口，最大程度保留肌肉及周邊組織。此外，手術中也搭配了電腦斷層導航系統，提高手術精準度及縮短手術時間，不僅能大幅減輕術後疼痛，也讓患者恢復速度更快。

喻大久提醒，年長者應特別注意日常安全，避免高風險活動，家中也要安裝防滑設施扶手欄杆，並定期接受骨質密度檢查以降低骨折風險。若不幸發生外傷，即使疼痛程度不嚴重，也應盡速就醫，以免延誤病情。

張姓老翁跌倒出現「屈曲牽張性骨折」，醫師為他進行微創脊椎固定手術，術後疼痛大幅改善。（記者陳建志翻攝）

喻大久醫師提醒，長輩要定期接受骨質密度檢查以降低骨折風險。若不幸發生外傷，也應盡速就醫，以免延誤病情。（記者陳建志攝）

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