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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4「粽」點不胖不脹氣！ 營養師：配冷飲小心拉肚

2025/05/29 08:33

營養師提醒，吃粽別配冷飲，以免脹氣、腸胃不適，建議改喝無糖綠茶、紅茶、麥茶或山楂茶，清爽解膩；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，吃粽別配冷飲，以免脹氣、腸胃不適，建議改喝無糖綠茶、紅茶、麥茶或山楂茶，清爽解膩；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午前後，「粽」情吃粽小心脹氣又變胖！營養師李婉萍建議，端午吃粽謹記4原則，首先應先吃蔬菜、粽子，飯後再吃水果；再者，粽子千萬別吃多，建議1顆代替1餐主食，且1餐1顆即可；其三，在吃粽子的同時，也別忘吃道青菜料理，並在飯後選擇助消化的鳳梨、木瓜等水果；最後，吃粽別配冷飲、冰淇淋，以免脹氣、腸胃不適，學會4點開心吃粽無負擔！

李婉萍在臉書專頁網站指出，1顆粽子熱量大概在300-500卡之間，其中南北粽熱量皆在500大卡左右；素粽雖然少了肥肉，但有花生油脂，熱量略低，約為450大卡；豆沙鹼粽則約380大卡，最後，水晶粽小小1顆，但熱量也有160大卡，相當於半碗飯的熱量，吃個幾顆就容易熱量破表。

營養師指出，吃完粽子後，選擇當季水果，如鳳梨、木瓜、奇異果等富含消化酵素幫助消化；示意圖。（圖取自freepik）.jpg

營養師指出，吃完粽子後，選擇當季水果，如鳳梨、木瓜、奇異果等富含消化酵素幫助消化；示意圖。（圖取自freepik）.jpg

端午4「粽」點 別忘吃蔬果

●順序吃：先吃蔬菜，再吃粽子，最後是飯後水果。粽子裡的糯米會容易刺激胃酸，可能出現胃食道逆流。建議在吃粽子前，先吃點蔬菜，像小白菜、青江菜，幫助胃部蠕動消化，且蔬菜體積大，也可增加飽足感；吃完粽子後，選擇當季水果，如鳳梨、木瓜、奇異果等富含消化酵素幫助消化。

●適量吃：1顆粽子的熱量落在300-500卡，怕胖、擔心血糖者，可用1顆代替1餐的主食。畢竟粽子裡有餡料、有油，其實熱量已經超過1碗白飯，選擇約250克者，一餐一顆即可，也不要餐餐吃粽子，以便控制熱量。

●均衡吃：吃粽子的同時，也別忘點個燙青菜，或動手炒小白菜炒蛋、菇類炒蛋、蝦米高麗菜，湯品像竹筍湯、絲瓜湯、冬瓜湯、蔬菜乾蛋花湯都是不錯的選擇。飯後水果選有消化酵素的當季水果，鳳梨、木瓜等，也可以喝杯無糖綠茶、紅茶、麥茶或山楂茶。

●吃粽別配冷飲、冰淇淋：粽子不建議跟冰淇淋、冰飲品一起吃，因為冰的會讓腸胃蠕動變慢，而粽子中的糯米本身就會刺激胃酸增加，容易胃食道逆流，造成脹氣、打嗝，若再搭配冰品就會使腸胃更加不適。粽子可以跟西瓜一起吃，吃1、2片即可，吃太多還是會拉肚子。

營養師表示，粽子可以跟西瓜一起吃，吃1、2片即可，吃太多還是會拉肚子；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，粽子可以跟西瓜一起吃，吃1、2片即可，吃太多還是會拉肚子；示意圖。（圖取自freepik）

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