健康網》猛灌水都解不了渴？ 中醫推「2料理」去濕健脾胃

中醫師指出，糙米強化脾胃，有助於去濕氣、解渴；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論喝再多白開水，仍覺得口渴？中醫師林本庭在臉書專頁指出，常口渴應是身體缺水的「陰虛」體質，當夏天吃太多冰涼食物，就會使脾胃充滿濕氣，使水分無法往上或往下走，進而出現口渴、尿尿變少等情形，建議喝四神湯或吃糙米飯，強化脾胃，去濕氣解渴。

林本庭表示，常口渴應是身體缺水的「陰虛」體質，喝點蘆筍汁能解渴？其實不然，我們喝進去的水份，需要「脾」的正常運作，才能輸送有用的液體到五臟六腑，甚至是各個細胞。當夏天吃了很多冰涼的食物，會使脾胃充滿濕氣，水分沒辦法往上或往下走，就容易出現口渴、尿尿變少的情形，這時反而要喝四神湯或吃糙米飯強化脾胃，像擰毛巾一樣把濕氣擰掉。

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中醫師表示，四神湯包含山藥、茯苓、芡實和蓮子四味藥，可幫助增強免疫力和水分的代謝、改善胃口不好，在夏天也能幫助緩解中暑的狀況；示意圖。（資料照）

濕氣分為內濕、外濕

如何自製四神湯？林本庭曾指出，四神湯包含山藥、茯苓、芡實和蓮子四味藥，可幫助增強免疫力和水分的代謝、改善胃口不好，在夏天也能幫助緩解中暑的狀況。

林本庭說明，濕氣重表示體內水份代謝的失調，其中濕氣又分成內濕、外濕，前者，裡面的濕氣重的患者都會說嘴巴乾、舌頭淡淡的，沒什麼胃口，甚至胸口悶悶的、胃脹氣、大便軟軟黏黏；後者，外面濕氣重者除了水腫外，頭上會像帶安全帽沉重的感覺，身體也會很沉重提不起勁。

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