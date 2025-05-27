健康網》正確洗頭關鍵5分鐘！ 醫揭6大常見錯誤習慣

柯博桓指出，用指甲搔抓頭皮易造成頭皮破損、細菌感染，應改用指腹輕按；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為洗頭時，只需在頭髮上搓泡泡、沖水就結束；對此，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，在這洗頭的5分鐘內，決定髮際線穩定與毛囊健康的關鍵是「你有沒有把頭皮洗對」；常見6錯誤包含：未梳開就洗、洗髮精直接倒頭皮上、沒起泡就搓洗、用指甲搔抓、護髮素塗抹頭皮、洗後未吹乾頭皮。

柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文強調：「洗頭＝頭皮清潔，而不是髮香管理。」毛囊每日都會分泌油脂、堆積老廢角質，並接觸外在的空氣灰塵與造型殘留物。若這些污垢未被徹底清除，便可能引發頭皮搔癢、出油、掉髮、長痘，甚至脂漏性皮膚炎。

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常見錯誤洗頭習慣 指甲抓頭皮入列

●頭髮未梳開就洗：髮絲糾結會導致洗髮精無法均勻分布、殘留增多。

●洗髮精直接倒在頭皮上：濃度過高易刺激頭皮，造成局部敏感與脫皮。

●沒起泡就搓洗：泡沫不足會降低清潔力，形同「沒洗乾淨」。

●用指甲搔抓頭皮：易造成毛囊受損、頭皮破皮，進而導致細菌感染，應改用指腹輕按。

●護髮素塗抹頭皮：易造成毛孔堵塞，誘發毛囊炎。

●洗後未吹乾頭皮：濕氣加溫度會讓黴菌滋生，特別是夜晚洗頭未吹乾，如同讓頭皮蓋上濕棉被。

柯博桓說，洗後未吹乾頭皮，濕氣加溫度會讓黴菌滋生，特別是夜晚洗頭未吹乾，如同讓頭皮蓋上濕棉被；圖為情境照。（圖取自freepik）

正確洗頭SOP 頭皮超健康

洗前準備：

●使用梳子先將頭髮打結梳開，有助減少洗髮拉扯，並促進頭皮循環。

●頭皮易出油者建議選擇晚上洗頭，避免油脂在頭皮堆積整天。

洗頭過程：

●洗髮精應先在手中搓泡後再塗抹於頭皮，泡沫有助包覆髒污。

●使用指腹以畫圓方式輕壓清洗頭皮，約1分鐘。

●採「兩次洗髮」法：第1次清潔油脂、第2次養護頭皮。

沖洗與吹乾：

●特別注意後腦勺與耳後區域，需將泡沫徹底沖乾淨。

●吹頭髮時，先吹頭皮再吹髮尾，確保從髮根完全吹乾，避免濕悶造成發炎。

柯博桓說，「如果你每天都洗錯方法，毛囊也會懷疑你對它是不是有意見。」頭皮是很努力卻常被忽略的皮膚部位，無法像臉部那樣每日使用保養品，只能靠那短短5分鐘的洗頭時間來守護健康。正確洗頭習慣不僅能避免頭皮問題，更是守住髮際線與毛囊活力的關鍵第一步。

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