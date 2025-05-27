寶寶爬行、搬搬樂PK！ 奪冠可抱走1箱尿布

和逸飯店舉辦寶寶運動會，分為爬行與搬搬樂兩項比賽，優勝寶寶可獲尿布1箱，活動結合公益，捐贈物資給弱勢家庭。（飯店提供）

〔記者王捷／台南報導〕和逸飯店與世界展望會合作，捐出逾900組兒童沐浴用品支援在地弱勢家庭，並將於6月21、22日舉辦「寶寶運動會」，推出爬行與搬搬樂比賽，冠軍寶寶可獲得尿布一箱，報名每組799元，含一大一小參加資格與餐盒一份。

「寶寶運動會」分為2日舉行，首日爬行比賽設計多項趣味路線，由暖身操開場，結合定點起爬、家長引導與終點互動；次日「搬搬樂」比賽則由3名寶寶同場競速，搬運指定物品至終點，以完成速度決定勝負。活動依年齡分組，限額報名。

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和逸飯店的活動在於促進親子間的互動，也讓嬰幼兒透過參與競賽體驗成長挑戰，強調過程中的陪伴與觀察遠比名次更重要，每場比賽將選出冠軍寶寶，贈送品牌尿布一箱。

飯店也於今天也舉辦公益捐贈儀式，由世界展望會南區主任黃美珍代表受贈，飯店總監吳玉菁出席。活動現場並邀請孩童繪製感謝卡，親手交給飯店人員，傳遞感謝之意。

此外，和逸飯店響應世界展望會推動的「飢餓三十」人道救援行動，活動期間加碼發送500張Cozzi KITCHÉN親子餐廳折價券，鼓勵參與民眾支持公益，關注弱勢兒童的日常需求。

和逸飯店與世界展望會合作，捐出逾900組兒童沐浴用品，支持台南地區受扶助家庭，傳遞企業關懷。（飯店提供）

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