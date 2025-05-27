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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

三高腎友享受「粽」點！ 營養師：先看食材再開吃

2025/05/27 11:54

營養師提醒，有慢性疾病的病人吃粽子前要留意食材，份量也必須控制。（大千綜合醫院提供）

營養師提醒，有慢性疾病的病人吃粽子前要留意食材，份量也必須控制。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕迎接端午佳節，粽子是過節時民眾必吃的食物之一，但對於有三高慢性疾病或腎臟疾病的病人來說，粽子可能會影響病情發展。營養師建議民眾，在食用粽子之前，應先了解食材可能造成的健康危害，並依據自身病程適當食用，才能享用美味粽子又不失健康。

苗栗市大千綜合醫院營養室營養師鍾佳倫表示，糯米屬於高升糖指數食物，會快速升高血糖，因此有血糖問題的病人要控制份量，一次最多吃半顆粽子，並搭配蔬菜一起食用，來減緩血糖上升，尤其甜粽（如紅豆粽、棗泥粽）含糖量更高，應盡量避免。另外，用餐時間也很重要，最好在正餐時間食用，而非當作點心。

營養師表示，高血壓患者吃粽時，建議避免醬料，並注意當天鈉攝取總量。（大千綜合醫院提供）

營養師表示，高血壓患者吃粽時，建議避免醬料，並注意當天鈉攝取總量。（大千綜合醫院提供）

對於高血壓的病人來說，由於傳統粽子製作時會添加大量鹽分，特別是鹹粽中的臘肉、鹹蛋黃等配料鈉含量極高；鍾佳倫建議，選擇少鹽或無鹽製作的粽子，避免醃製肉類配料，可選擇瘦肉或素食粽子，同時避免或減少醬料，注意整日的鈉攝取總量，當天餐食應更加清淡。

鍾佳倫表示，高血脂的病人，因為粽子通常含有較多動物性脂肪，如豬肉、蛋黃等，則可選擇瘦肉粽或素粽，避免五花肉、臘肉等高脂肪配料，加上糯米本身也容易轉化為脂肪儲存，因此更要控制攝取量。

營養師指出，腎臟疾病患者飲食需要格外謹慎，最好自製粽子才能控制食材及鹽分。（大千綜合醫院提供）

營養師指出，腎臟疾病患者飲食需要格外謹慎，最好自製粽子才能控制食材及鹽分。（大千綜合醫院提供）

由於腎臟疾病的病人需要控制磷含量、鉀離子、鈉含量、蛋白質、水分及血糖，因此吃粽子時需要格外謹慎。鍾佳倫建議可掌握以下原則：

1.份量控制：每次最多吃1/4到1/2顆小粽子。

2.選擇簡單配料：避免豆類、堅果、高鉀蔬菜。

3.自製粽子：可以控制鹽分和配料。

4.餐前諮詢：可先諮詢腎臟科醫師或營養師，依據個人腎功能狀況調整食用量。

5.定期檢查：注意腎功能指標變化。

鍾佳倫提醒，不同慢性疾病的病人食用粽子時的注意事項不同，若能清楚了解自身病況，配合醫師及營養師諮詢建議，相信必能享受健康的端午佳節。

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