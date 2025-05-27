健康網》防中暑！ 國健署教「5招」也能快樂動一夏

國健署表示，夏日想維持運動習慣又擔心中暑，建議遵守選擇適當時間出門、增加水份攝取等5原則，也能快樂健康運動；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季到來，氣候越來越炎熱，想出門運動是否總是裹足不前？國民健康署表示，隨著氣候變遷，氣溫屢創新高，烈日當頭下，沒走幾步路就汗流浹背，想要維持運動習慣又擔心中暑，建議選擇適當時間出門、增加水分攝取、穿著合適服裝、留心身體不適症狀、運動適量適度，遵守以上5原則，也能快樂健康動一「夏」。

國健署於臉書專頁「國民健康署」發文指出，時序入夏，不僅炎熱的太陽讓人不敢踏出門，天氣悶熱沒走幾步路就滿身大汗，也令人感覺不舒服。不過就算是夏日，仍應記得保持運動習慣，以維護健康。只要謹記以下5建議，預先防範可能的熱傷害，夏天也能快樂動起來：

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●選擇適當的時間：建議在涼爽的早晨和傍晚運動，並且適時在陰涼處休息。

●增加水分攝取：流汗容易流失水分，記得不要等到口渴才喝水。

●穿著合適服裝：建議穿著淺色、寬鬆、排汗的運動服，並戴帽子保護頭部及臉部。

國健署說，烈日當頭下運動，建議穿著淺色、寬鬆、排汗的運動服，並戴帽子保護頭部及臉部；情境照。（圖取自freepik）

●注意身體信號：當出現虛弱、噁心、頭暈、皮膚濕冷或臉色潮紅、蒼白等疑似中暑症狀，應立刻至陰涼處坐下休息，並補充水分。

●適度適量運動：天氣炎熱時，建議減少運動量，讓身體適應後，再逐步增加運動量。

此外，國健署也曾於臉書發文，提醒夏日補充水分、預防熱傷害的喝水5要訣，有助防範中暑等症狀發生：

1.起床一杯水：起床後，先分次慢慢喝一杯300-500ml的溫開水。

2.用餐前後配杯水：準備一杯300-500ml的水，餐前或餐後至少半小時分次慢慢喝，有助腸道消化。

3.外出要帶水：準備500 ml以上的水壺外出攜帶，以供隨時補水。

4.製作提味水：可添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片等提味，增加不同飲水口感。

5.每日喝1500cc：養成每天至少喝1500ml開水的習慣，不要等到口渴才喝。

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