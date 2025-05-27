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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》防中暑！ 國健署教「5招」也能快樂動一夏

2025/05/27 07:29

國健署表示，夏日想維持運動習慣又擔心中暑，建議遵守選擇適當時間出門、增加水份攝取等5原則，也能快樂健康運動；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，夏日想維持運動習慣又擔心中暑，建議遵守選擇適當時間出門、增加水份攝取等5原則，也能快樂健康運動；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季到來，氣候越來越炎熱，想出門運動是否總是裹足不前？國民健康署表示，隨著氣候變遷，氣溫屢創新高，烈日當頭下，沒走幾步路就汗流浹背，想要維持運動習慣又擔心中暑，建議選擇適當時間出門增加水分攝取穿著合適服裝留心身體不適症狀運動適量適度，遵守以上5原則，也能快樂健康動一「夏」。

國健署於臉書專頁「國民健康署」發文指出，時序入夏，不僅炎熱的太陽讓人不敢踏出門，天氣悶熱沒走幾步路就滿身大汗，也令人感覺不舒服。不過就算是夏日，仍應記得保持運動習慣，以維護健康。只要謹記以下5建議，預先防範可能的熱傷害，夏天也能快樂動起來：

選擇適當的時間：建議在涼爽的早晨和傍晚運動，並且適時在陰涼處休息。

增加水分攝取：流汗容易流失水分，記得不要等到口渴才喝水。

穿著合適服裝：建議穿著淺色、寬鬆、排汗的運動服，並戴帽子保護頭部及臉部。

國健署說，烈日當頭下運動，建議穿著淺色、寬鬆、排汗的運動服，並戴帽子保護頭部及臉部；情境照。（圖取自freepik）

國健署說，烈日當頭下運動，建議穿著淺色、寬鬆、排汗的運動服，並戴帽子保護頭部及臉部；情境照。（圖取自freepik）

注意身體信號：當出現虛弱、噁心、頭暈、皮膚濕冷或臉色潮紅、蒼白等疑似中暑症狀，應立刻至陰涼處坐下休息，並補充水分。

適度適量運動：天氣炎熱時，建議減少運動量，讓身體適應後，再逐步增加運動量。

此外，國健署也曾於臉書發文，提醒夏日補充水分、預防熱傷害的喝水5要訣，有助防範中暑等症狀發生：

1.起床一杯水：起床後，先分次慢慢喝一杯300-500ml的溫開水。

2.用餐前後配杯水：準備一杯300-500ml的水，餐前或餐後至少半小時分次慢慢喝，有助腸道消化。

3.外出要帶水：準備500 ml以上的水壺外出攜帶，以供隨時補水。

4.製作提味水：可添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片等提味，增加不同飲水口感。

5.每日喝1500cc：養成每天至少喝1500ml開水的習慣，不要等到口渴才喝。

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