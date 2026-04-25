重症、感染列部定專科 石崇良：強化人力培育、給付可望調整

衛福部長石崇良（右）今天出席外科醫學會年會，與理事長蔡建松合影。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕衛福部正式將「重症醫學」與「感染症」納入部定專科，專科總數由23科增至25科。衛福部長石崇良表示，此舉有助於專科訓練與考照制度標準化，並讓政府能更精準掌握人力配置與需求，未來在健保給付上也「可望有所調整」，以強化關鍵醫療領域發展。

石崇良指出，感染科在COVID-19疫情期間扮演關鍵角色，從院內感染控制到疫調支援，都是防疫體系核心；面對新興傳染病威脅，相關專業有其必要性與不可取代性，因此將感染症列為部定專科，以提升專業定位與發展能量。

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在重症醫學方面，他表示，重症照護橫跨內科、外科與兒科，涵蓋範圍廣泛，負責照顧病情最為複雜、風險最高的患者。以外科為例，器官移植手術的關鍵往往不在手術本身，而在術後照護，包括排斥反應及多重器官影響，例如心臟手術後可能導致腎功能衰竭等情況，皆需仰賴重症醫療團隊長時間密切照護。

石崇良坦言，重症領域因壓力大、挑戰高，近年面臨人力投入瓶頸，透過納入部定專科，可讓人員訓練與資格認定更為明確，也有助於中央掌握整體人力結構，作為後續政策調整依據。

他進一步說明，部定專科的設立除了象徵專業「被正式肯認」，在人力培育上將導入更一致的訓練與考照制度，政府也會投入資源支持，未來在健保給付制度上，因具備正式專科定位，也有機會與現行制度有所區隔，讓投入高強度照護的醫療人員獲得更合理回饋。

此外，石崇良指出，近年健保總額持續成長，去年增加531億元，今年再增加近600億元，加上公務預算挹注，使整體資源較以往充裕，也讓點值穩定維持在0.95至0.97之間，提供調整支付標準的空間。衛福部已優先針對急重症與人力吃緊科別調整給付，未來也會持續朝強化關鍵科別人力與制度方向推進。

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