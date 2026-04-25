健康網》心臟病學之父尤金辭世！ 96歲傳奇醫揭「時間就是心肌」關鍵警訊

美國醫學博士尤金．布勞恩瓦爾德（Eugene Braunwald）於22日病逝，享年96歲，他一生發表過超過1600篇學術論文，被譽為「現代心臟病學之父」。（擷取自American Heart Association官網、freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「現代心臟病學之父」的美國醫學博士尤金．布勞恩瓦爾德（Eugene Braunwald）於22日病逝，享年96歲，他一生發表過超過1600篇學術論文，去（2025）年還在《新英格蘭醫學》期刊發表過。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在臉書發文分享，他引述美國心臟協會 （AHA） 談尤金．布勞恩瓦爾德，1929年生於奧地利維也納的布勞恩瓦爾德一家是猶太人。1938年，他們帶著「僅存的隨身衣物」逃離了被納粹佔領的歐洲。布勞恩瓦爾德和弟弟傑克（Jack）曾在英格蘭北部的一個農場短暫生活，隨後一家人於 1939年搬到了紐約。高中時期，尤金．布勞恩瓦爾德曾考慮從事工程學領域，後來在母親的鼓勵下才轉而追求醫學。

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尤金．布勞恩瓦爾德與醫學博士安德魯．格倫．莫羅（Andrew Glenn Morrow）在1959年，於《循環》（Circulation）期刊發表「肥厚型心肌病」。

他於1984年創立了「心肌梗塞血栓溶解」（TIMI）研究小組，並擔任主席至 2011年。TIMI小組被譽為心血管疾病領域最多產的學術研究組織之一，迄今已發表超過70項前瞻性隨機試驗，其中許多研究為急性冠心症（ACS）、糖尿病、血脂異常、心臟衰竭及周邊動脈疾病患者的照護，奠定了最佳實務標準。

「時間就是心肌」 揪出與血壓變化有關

尤金．布勞恩瓦爾德的另一項關鍵貢獻是「時間就是心肌」（time is muscle）的發現。在2019年發表於《歐洲心臟病學》（European Cardiology Review） 期刊。他回憶：「我看到一位急性心肌梗塞患者的心電圖變化似乎與血壓變化有關，這些變化發生在數小時之內。我懷疑或許有一些介入措施，可以在經歷心肌梗塞的患者身上執行。梗塞的發展就像是一個可以緩慢調大或調小的變阻器，而不是只有開與關兩種狀態的電燈開關。」

於是，他在加州大學聖地牙哥分校時，證明了在最初的阻塞發生後，心肌梗塞的範圍及其造成的損傷都是可以縮小的。「我們證明了早期血管再灌注 （reperfusion）是關鍵，心臟缺血的時間越長，死亡的心肌就越多」，尤金．布勞恩瓦爾德表示，這些實驗是在冠狀動脈氣球擴張術發展出來之前進行的，但當這項新技術普及後，限制梗塞範圍的概念便成功應用於許多患者身上。

此外，尤金．布勞恩瓦爾德也是第一位描述如何測量「射出分率」（ejection fraction, EF）的人，並展示了血管收縮素轉換酶抑制劑 （ACE inhibitors） 對於延長射出分率降低的心肌梗塞患者壽命的效果。他更參與了最早期的研究，證實較低的低密度脂蛋白（LDL）與心肌梗塞或中風風險降低有關。

一生發表過超過1600篇文獻 堪稱心臟病學之父

他的一生，發表過超過1600篇文獻，曾擔任內科頂尖教科書《哈里遜內科學》（Harrison’s Principles of Internal Medicine）多個版本的總編輯，並且是《心臟病學》（Heart Disease） 教科書的創刊編輯，該書現在被稱為《布勞恩瓦爾德心臟病學》（Braunwald’s Heart Disease），目前已發行至第13版。

他的隕落，令全球心臟醫學界弔唁與不捨。哈佛醫學院赫西醫學理論與實踐傑出教授、醫學博士維克多．曹（Victor Dzau）哀慟地表示：「他是一位巨人，也是一個偶像，他在醫學界和人類社會中留下了一個巨大的空缺」、「他教給我最重要的一課，就是永遠要去思考什麼才是重要的，並想辦法去完成它，不要讓分心的事情和唱衰的人阻止你」。

布萊根婦女醫院院長及國家心肺血液研究所所長伊莉莎白．納貝爾（Elizabeth Nabel）表示，「他訓練了數以百計的人才，但更重要的是，他的心血在過去幾十年來影響了全世界的心臟病學臨床實踐」。

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