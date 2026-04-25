健康網》心臟病學之父鼓吹「LDL超過50就是毒」 最新研究：降到30也不怕

美國醫學博士尤金．布勞恩瓦爾德生前鼓吹LDL大於50都是毒，博田國際醫院醫師黃柏誠對於有心血管疾病風險的人來說，血液中的壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）數值越低越好。（（擷取自TCTMD官網、freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「現代心臟病學之父」的美國醫學博士尤金．布勞恩瓦爾德（Eugene Braunwald）於22日病逝，享年96歲，他生前曾表示LDL（低密度脂蛋白又被稱為「壞的膽固醇」）「大於50都是毒」，與一般人認為LDL只要控制在100多以下差異甚大。

LDL（低密度脂蛋白膽固醇）被稱為「壞膽固醇」，負責將膽固醇輸送到全身細胞。當 LDL 水平過高，容易在血管壁堆積，導致血管狹窄、粥狀動脈硬化，增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

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新光醫院心臟內科醫師洪惠風多次於臉書呼籲瞄準壞的膽固醇LDL控制，他引述《新英格蘭醫學》期刊（NEJM）指出，一項南韓研究報告，動脈硬化心血管疾病的患者，LDL-C壞的膽固醇目標降到55比降到70更好。

他也提出，台灣的ACS急性冠心症病人，一年後血脂LDL能夠控制到小於70的機會大約1/3，更認為，還有非常大進步的空間。洪惠風表示，想要控制低密度膽固醇LDL-C，必須從運動、飲食、降血脂藥多管齊下，各種方法都能發揮一定的功效。

不過，洪惠風指出，單靠運動，降低幅度大概在5%，若運動加上飲食控制，大概可以降5%至10%，平均約降8%。因此，「單靠飲食、運動顯然無法達到足夠的降幅，所以必須搭配降血脂藥或針劑。」

博田國際醫院醫師黃柏誠於「博田國際健康管理中心」官網發文分享，他表示，對於有心血管疾病風險的人來說，血液中的壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）數值越低越好。多項大型研究證實，將壞膽固醇降得越低，發生心肌梗塞或中風的風險就跟著降得越多，而且目前沒有發現「降太低會沒效」的門檻。

黃柏誠表示，針對高風險族群，醫師通常建議控制在70mg/dL 以下，若是極高風險族群，甚至建議壓到55mg/dL 甚至更低。目前的藥物治療能安全達到這些目標，且短期與中期研究顯示，即使數值極低也不會增加副作用風險。

曾有一位58歲男性，有心臟支架手術史、高血壓、糖尿病前期。黃柏誠希望他將LDL壓到70以下，甚至55以下，並認為，「為了保命，你的標準必須比別人更高。」他引述科學研究指出，那些數值降得比較低的人，心血管出問題的機會真的比較少。就算是壞膽固醇降到30以下，也不會增加神經認知功能的副作用、也不會增加出血性中風的風險、也不會增加新發生糖尿病的風險。以下是他建議依風險等級，LDL控制如下：

●一般民眾：<115-130 mg="" dl="" p="">

●高風險族群（有糖尿病、腎臟病，或多重危險因子）：<70 mg="" dl="" 3-6="" p="">

●極高風險族群（曾經心肌梗塞、裝過支架、中風過、周邊動脈阻塞）：<55mg/dL（每3個月回診，密切監控）。

不過，黃柏誠指出，有些人在服用高劑量他汀類藥物時，可能會覺得肌肉痠痛，或是肝指數稍微升高。這些是藥物的反應，而不是「膽固醇太低」造成的。他建議，病患若吃藥後覺得肌肉不舒服，千萬不要自己偷偷停藥。一定要回診讓醫師換藥、調整劑量，或是搭配其他種類的藥物。

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