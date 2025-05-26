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健康網》鼻塞、眼癢、乾咳 恐是「花粉症」非感冒

2025/05/26 19:48

醫師提醒，如果每年特定季節都會出現鼻塞、眼癢、乾咳等不適症狀，恐是花粉症作祟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

醫師提醒，如果每年特定季節都會出現鼻塞、眼癢、乾咳等不適症狀，恐是花粉症作祟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為花粉症只有在春天才會發作，但其實夏天也是高峰期之一！因為夏季盛開的草類、野花和雜草，也會釋放大量花粉，引發過敏反應。很多人把花粉症誤以為感冒，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳特別在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」列出花粉症和感冒4大關鍵差異。

鼻水清澈稀薄、打噴嚏逾2週 小心是花粉症

很多人把花粉症誤認為感冒，但其實兩者的鼻部症狀有明顯差異！花粉症引起的鼻水通常是清澈稀薄的，而不是感冒時的濃稠鼻涕。花粉症患者會有持續性的打噴嚏，常常是連續好幾個。

更厲害的是，花粉症引起的鼻塞往往在清晨或戶外活動後加重，室內休息則會稍微緩解。如果鼻塞、打噴嚏持續超過2週，而且沒有發燒，很可能就是花粉症而不是感冒！特別是這些症狀每年同一季節都會出現，更加確定是季節性花粉過敏！

眼睛紅腫、淚流不止 花粉症重要指標

花粉症的一個最明顯特徵就是眼睛不適！我要提醒，花粉症患者的眼睛會有強烈的搔癢感，這和一般感冒很少見的症狀，還會出現眼睛紅腫、流淚不止的情況，特別是在戶外風大的日子更為明顯。

喉嚨不適3症狀 聲音沙啞入列

●花粉症特有的喉嚨不適

胡皓淳指出，花粉症患者常常會感覺喉嚨深處有搔癢感，與一般感冒的喉嚨痛不同，這種癢感會讓人忍不住想清喉嚨，但越清越不舒服。

●乾咳是典型症狀

胡皓淳建議，要注意觀察咳嗽的性質，花粉症引起的通常是乾咳，沒有痰或只有少量清痰，這和感冒的有痰咳嗽很不同！特別是夜間躺下後，因為花粉從鼻腔倒流入喉嚨，咳嗽可能會加重。

●說話容易聲音沙啞

他強烈建議，留意自己是否在特定季節容易聲音沙啞，這也是花粉症的一個常見表現。這是因為過敏引起的喉嚨微腫和分泌物增加，影響了聲帶振動。

症狀時間規律與環境相關 應是花粉症

花粉症的症狀出現有明顯的時間和環境相關性！首先，花粉症通常在特定季節發作，例如春季的樹木花粉、夏季的草花粉等。胡皓淳建議，記錄症狀出現時間，如果每年同一時期都會發作，很可能是花粉症。

其次，花粉症在晴天且有風的日子會加重，雨後暫時緩解（因為雨水沖走空氣中的花粉）。

另外，在戶外症狀加重，進入室內後30分鐘內有所緩解，也是花粉症的特點。如果你發現早晨起床症狀最嚴重，隨著一天過去逐漸好轉，很可能是因為早晨花粉濃度最高！

胡皓淳提醒，如果符合以上症狀，特別是每年特定季節都會出現，建議諮詢專科醫師進行正式診斷，以便及早擺脫花粉症引發的不適症狀。

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