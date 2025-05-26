孕婦子宮頸閉鎖不全 環紮手術救回台日混血早產兒

高雄長庚婦產部教授龔福財（左）致贈KoKo出院的祝福禮物，台日籍父母也感謝院方為他們守住這得來不易的孩子。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚醫院近日為台日混血早產男嬰「KoKo」健康出院慶生，KoKo是試管嬰兒，又因台籍媽媽子宮頸閉鎖不全，原本不到22週就可能早產，幸經醫師施行緊急環紮術，多爭取到2週的時間成長，誕生時體重僅619公克，併發腦室出血與氣胸，幸經全人照護，於出生後132天以3220公克體重健康出院。

高雄長庚生殖醫學中心教授龔福財指出，30多歲的KoKo媽媽因長期排卵障礙，多年嘗試藥物治療未果，2023年10月經屏東市杜偉雄婦產科診所轉介，到高雄長庚進行試管嬰兒，成功植入單一胚胎，但2024年3月懷孕11週時在日本東京流產，夫妻倆不放棄希望，同年8月再度返台植入胚胎，終迎好孕。

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高雄長庚兒科部長田祐霖（右1）、新生兒科主任歐陽美珍（左1）祝福早產兒KoKo健康出院。（高雄長庚提供）

去年12月30日，懷孕21週又6天的KoKo媽媽返台探親時突發下腹悶痛、陰道組織膨出，緊急送醫確診「子宮頸閉鎖不全」，胎兒體重僅454克。婦產部副部長蔡慶璋火速施行「緊急環紮術」，在子宮頸已開3-5公分之下，15分鐘內成功完成子宮頸環紮精密縫合術，為胎兒爭取關鍵成長期。

經過2週的強力安胎，今年1月KoKo在媽媽腹中23週又4天時早產出生，體重也僅619克，約1杯手搖飲重，隨即入住新生兒加護病房。

新生兒科主任歐陽美珍表示，23週早產兒存活率僅約4成，但KoKo用堅強寫下生命奇蹟！KoKo因極度早產與胎囊在產道擠壓，出現腦室二度出血、呼吸窘迫症與氣胸，醫療團隊以呼吸器「NAVA神經調節通氣技術」，精準支持肺部發育降低早產兒肺損傷風險，並透過藥物成功閉合開放性動脈導管，免去心臟手術風險。

歷經4個月全人照護，KoKo不僅腦部超音波恢復正常，更未出現早產兒視網膜病變，現已能自主吸吮60cc奶量，不用氧氣呼吸，體重穩定成長至3220克。

KoKo媽媽哽咽表示，「環紮手術的15分鐘，縫住的是我們破碎的希望。」日籍爸爸更以中日雙語致謝，KoKo在日文寓意「心連心」，這孩子凝聚了台日兩地的愛與醫療專業，未來也希望能把孩子養得白白胖胖、健康成長。

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